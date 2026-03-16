ZELENSKI TRAŽI PRITISAK NA MOSKVU: Putin nikada nije želeo da okonča rat

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da ruski predsednik Vladimir Putin nikada nije želeo da okonča rat u Ukrajini, i pozvao je na povećanje pritisaka na Moskvu.

Foto: ChatGpt Ilustracija

-Putin nikada nije želeo da zaustavi rat. Plašili su se koraka predsednika (Sjedinjenih Američkih Država Donalda) Trampa i pritisaka iz Amerike. Zato je igrao ovu igru, navodno tražeći pregovore, rekao je Zelenski u intervjuu za CNN.

Prema njegovim rečima, potrebno je da SAD izvrše značajan pritisak na Putina, ili u protivnom, kako je naveo, ruski predsednik neće doći na pregovore.

-On samo želi ultimatume od nas, da se povučemo sa naše teritorije. Ali on se tu neće zaustaviti. Ne, ne, ovo mu nije dovoljno, ocenio je Zelenski.

On je naveo da SAD i Izraela protiv Irana donosi Putinu više novca, dok je ukidanje sankcija od strane SAD lično korisno lideru Rusije.

-Zato, naravno, ovo daje Putinu poverenje da može da nastavi rat, rekao je Zelenski.

Dodao je da je Ukrajina sada zatražila od SAD da odredi datum za trilateralni sastanak, napominjući da je Kijev uvek podržavao taj format, Trampa i njegov tim.

-Sada je američka strana odložila sastanak zbog Irana. Međutim, ako zaista želimo da zaustavimo rat, moramo se sastati na nivou tehničkih grupa, moramo se sastati na nivou lidera. Moramo izvršiti veći pritisak na Rusiju. Ako ne preduzmemo ove korake, nećemo se približiti miru, rekao je ukrajinski predsednik.

(Tanjug)

