Svet

HEZBOLAH TVRDI: Pogodili smo izraelsku vazduhoplovnu bazu kod Tel Aviva

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 03. 2026. u 02:39

LIBANSKA militantna grupa Hezbolah, koju podržava Iran, saopštila je danas da je raketom pogodila izraelsku vazduhoplovnu bazu Palmahim južno od Tel Aviva, oko 140 kilometara od granice sa Libanom.

ХЕЗБОЛАХ ТВРДИ: Погодили смо израелску ваздухопловну базу код Тел Авива

AP Photo/Ghaith Alsayed

Hezbolah je naveo da je napad, koji je izveden jutors, navodno izazvao velike gubitke među izraelskim snagama i oštetio vojnu opremu, prenosi Presstv.

Hezbolah je, takođe, saopštio da su tokom operacije u oblasti Kulah al-Uksa, u predgrađu pograničnog grada Odese, dronovima gađana izraelska oklopna vozila i vojnici.

U drugoj operaciji, Hezbolah je raketama gađao izraelske protivvazdušne sisteme u oblasti Malot na okupiranim teritorijama, dok je kompleks za proizvodnju naoružanja kompanije Rafael pogođen severno od grada Kirjata.

Pored toga, raketni baraž usmeren je i na vojne položaje u gradu Naharija na severu okupiranih teritorija.

Hezbolah je početkom ovog meseca počeo odmazdne operacije nakon što je Izrael svakodnevno napadao južni i istočni Liban, kršeći primirje iz novembra 2024. godine.

Od tada je ubijeno na stotine Libanaca, uglavnom civila, navodi Presstv.

(Tanjug)

RAT BESNI NA BLISKOM ISTOKU: Hezbolah pogodio avio-bazu IDF; IRCG - Trošimo zalihe od pre 10 godina; Admiral IRCG: Amerikanci moraju da odu
RAT BESNI NA BLISKOM ISTOKU: Hezbolah pogodio avio-bazu IDF; IRCG - Trošimo zalihe od pre 10 godina; Admiral IRCG: Amerikanci moraju da odu

RAT na Bliskom istoku ušao u 16. dan.Sukob SAD, Izraela i Irana dodatno je eskalirao nakon američkog napada na iransko ostrvo Harg. Teheran je zapretio udarima na američke interese u regionu, uključujući luke i naftna skladišta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i istakao da je Ukrajina postala legitimna meta zbog podrške Izraelu. Ministar spoljnih poslova Irana, Abas Arakči, demantovao je tvrdnje SAD da je novoizabrani vrhovni vođa Modžtaba Hamnei ranjen, naglašavajući da on normalno obavlja dužnosti.

15. 03. 2026. u 07:01 >> 02:37

RAT BESNI NA BLISKOM ISTOKU: Hezbolah pogodio avio-bazu IDF; IRCG - Trošimo zalihe od pre 10 godina; Admiral IRCG: Amerikanci moraju da odu
uživoRAT BESNI NA BLISKOM ISTOKU: Hezbolah pogodio avio-bazu IDF; IRCG - Trošimo zalihe od pre 10 godina; Admiral IRCG: Amerikanci moraju da odu

RAT na Bliskom istoku ušao u 16. dan.Sukob SAD, Izraela i Irana dodatno je eskalirao nakon američkog napada na iransko ostrvo Harg. Teheran je zapretio udarima na američke interese u regionu, uključujući luke i naftna skladišta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i istakao da je Ukrajina postala legitimna meta zbog podrške Izraelu. Ministar spoljnih poslova Irana, Abas Arakči, demantovao je tvrdnje SAD da je novoizabrani vrhovni vođa Modžtaba Hamnei ranjen, naglašavajući da on normalno obavlja dužnosti.

15. 03. 2026. u 07:01 >> 02:37

