HEZBOLAH TVRDI: Pogodili smo izraelsku vazduhoplovnu bazu kod Tel Aviva

LIBANSKA militantna grupa Hezbolah, koju podržava Iran, saopštila je danas da je raketom pogodila izraelsku vazduhoplovnu bazu Palmahim južno od Tel Aviva, oko 140 kilometara od granice sa Libanom.

Hezbolah je naveo da je napad, koji je izveden jutors, navodno izazvao velike gubitke među izraelskim snagama i oštetio vojnu opremu, prenosi Presstv.

Hezbolah je, takođe, saopštio da su tokom operacije u oblasti Kulah al-Uksa, u predgrađu pograničnog grada Odese, dronovima gađana izraelska oklopna vozila i vojnici.

U drugoj operaciji, Hezbolah je raketama gađao izraelske protivvazdušne sisteme u oblasti Malot na okupiranim teritorijama, dok je kompleks za proizvodnju naoružanja kompanije Rafael pogođen severno od grada Kirjata.

Pored toga, raketni baraž usmeren je i na vojne položaje u gradu Naharija na severu okupiranih teritorija.

Hezbolah je početkom ovog meseca počeo odmazdne operacije nakon što je Izrael svakodnevno napadao južni i istočni Liban, kršeći primirje iz novembra 2024. godine.

Od tada je ubijeno na stotine Libanaca, uglavnom civila, navodi Presstv.

(Tanjug)

