LIDERI EU NA HITNOM PETOČASOVNOM SASTANKU: "Sada više nema povratka"

SADA više nema povratka. To je bila poruka evropskih lidera koji su se u četvrtak okupili u Briselu, piše Politiko.

Foto: Profimedia

Iako se ovaj vanredni samit, sazvan kao odgovor na pretnje Donalda Trampa da će preuzeti Grenland, pretvorio u nešto mnogo manje dramatično jer je predsednik SAD odustao 24 sata ranije, tiho shvatanje da je Evropa prešla svoj post-1945 „Rubikon“ bilo je, ako ništa drugo, još upečatljivije upravo zbog toga.

Francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc, dva najmoćnija lidera u EU, koji u poslednje vreme nisu bili na istoj liniji, bili su ujedinjeni u upozorenju da je transatlantska kriza gurnula blok u surovu novu stvarnost - onu u kojoj mora da prihvati nezavisnost.

- Znamo da moramo da radimo kao nezavisna Evropa - rekla je novinarima predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na kraju petočasovnog okupljanja.

I dok, za razliku od nedavnih samita EU, nije bilo ni velikih istupa, ni svađa, niti čak odluka koje treba doneti, okupljanje je tiho signaliziralo prećutno razumevanje, prema rečima četvorice diplomata EU i jednog zvaničnika upućenog u razgovor lidera, da postoji sudbonosni prekid između starog i novog poretka, načina na koji je Zapad funkcionisao od Drugog svetskog rata i onoga što tek sledi, navodi Politiko.

Kako su naveli, mentalni zaokret ka nezavisnosti sazreva godinama, još otkako je Tramp prvi put ušao u Belu kuću 2017. godine, ali su njegove presedanske pretnje u vezi sa Grenlandom delovale kao iznenadno upozorenje, primoravajući ih da preduzmu korake koji bi bili nezamislivi čak i pre samo nekoliko meseci.

Svi sagovornici su dobili anonimnost kako bi mogli slobodno da govore o samitu, koji je održan iza zatvorenih vrata.

Foto: Profimedia

- Ovo je momenat Rubikona - rekao je jedan diplomata EU iz zemlje sa istočnog krila, upućen u razgovore lidera. - To je šok terapija. Evropa ne može da se vrati na ono što je bila pre. Oni (lideri) to govore danima.

Kako će taj novi put izgledati, kao i obično, tema je za neki drugi dan. Ali naznaka je bilo već ove nedelje. Početni odgovor lidera EU na krizu oko Grenlanda, suspendovanje trgovinskog sporazuma EU-SAD, slanje trupa na Grenland, pretnja širokim trgovinskim merama odmazde protiv SAD, bio je nagoveštaj onoga što bi moglo da usledi.

"Sve, odjednom" - novi pristup Evrope

Između sebe, a potom i javno, lideri su naglasili da brza, ujedinjena reakcija ovog meseca ne može da ostane izuzetak. Umesto toga, ona bi morala da definiše pristup bloka praktično svemu.

- Ne može to da bude energetska bezbednost ili odbrana, ne može da bude ekonomska snaga ili trgovinska zavisnost, mora da bude sve, odjednom - rekao je jedan od diplomata. Ključna odlika nove evropske potrage za nezavisnošću je stepen jedinstva koji je bloku dugo izmicao.

Za zemlje na istočnom krilu bloka, njihov položaj na putu ekspanzionističke Rusije dugo je bio temelj kvazireligijske vere u NATO, u kojem je pouzdana Amerika imala najveću vojsku i garantovala odbranu svih ostalih članica, i u njegovu sposobnost da odvrati Moskvu. Osećaj egzistencijalne zavisnosti od SAD držao je te zemlje čvrsto u vašingtonskom taboru, dovodeći do neslaganja sa državama zapadnije, poput Francuske, koje zagovaraju "stratešku autonomiju" Evrope.

Sada Francuska više nije izuzetak. Čak i zemlje koje su direktno izložene ruskoj ekspanziji pokazuju spremnost da se pridruže inicijativi za nezavisnost. Estonija je jedan od takvih primera. Ta mala baltička zemlja saopštila je prošle nedelje da bi razmotrila slanje trupa na Grenland u okviru „izviđačke misije“ koju organizuje NATO. Talin na kraju nije poslao vojnike, ali je sama činjenica da je takva mogućnost pomenuta bila izuzetna.

Foto: Profimedia

- Kada Evropa nije podeljena, kada stojimo zajedno i kada smo jasni i snažni, i u našoj spremnosti da se zauzmemo za sebe, onda će rezultati doći - rekla je danska premijerka Mete Frederiksen. - Mislim da smo nešto naučili poslednjih dana i nedelja.

Poljska, jedan od najčvršćih američkih saveznika, takođe je izašla iz svoje tradicionalne zone komfora. U razgovorima o tome kako odgovoriti, premijer Donald Tusk je signalizirao otvorenost za upotrebu Instrumenta EU protiv prinude, moćnog sredstva trgovinske odmazde koje omogućava ograničenje investicija iz zemalja koje prete , prema rečima diplomata.

- Uvek smo poštovali i prihvatali američko vođstvo - rekao je Tusk. - Ali ono što nam je danas potrebno u politici jesu poverenje i poštovanje među našim partnerima ovde, a ne dominacija i ne prinuda. To ne funkcioniše.

Zemlje severa menjaju stav, Nemačka preispituje stare pretpostavke

Slično shvatanje uzima maha i u severnim zemljama Evrope koje tradicionalno zagovaraju slobodnu trgovinu.

Iako su države poput Danske, Švedske i Holandije istorijski bile protiv bilo kakvog poteza koji bi mogao da ugrozi njihov trgovinski odnos sa SAD, i one su signalizirale otvorenost za odmazdu protiv Trampa.

- Ovo je nova era u kojoj više nećemo da se oslanjamo na njih - rekao je četvrti diplomata EU. - Barem ne tri godine - dok je Tramp i dalje na vlasti. - Ovo (kriza oko Grenlanda) je bio test. Naučili smo lekciju.

Čak i Nemačka, čija je politička kultura decenijama bila definisana verom u transatlantski odnos, preispituje stare pretpostavke. Merc je nagovestio da bi Nemačka mogla da podrži oštar trgovinski odgovor protiv SAD.

Iako su diplomate i zvaničnici EU ovim potezima pripisali zaslugu za to što su pomogli da Tramp promeni stav o svojim carinskim pretnjama, upozorili su da su sada pred njima još teži izbori.

- Moramo da preuzmemo vlasništvo nad svojom agendom. Ukrajina, produktivnost, konkurentnost, bezbednost, strateška autonomija. Pouka nije da kažemo ne svemu - dodao je četvrti diplomata.