TRAMP OTKRIO: Masivna flota vojnih brodova SAD kreće ka Iranu
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da se "masivna flota" vojnih brodova SAD kreće ka Iranu, ponavljajući pritom da se "nada da neće morati da upotrebe silu".
Obraćajući se novinarima u avionu na povratku iz Davosa, Tramp je ponovo izneo tvrdnju da je Iran odustao od planova za pogubljenje 837 demonstranata kao odgovor na njegove pretnje po tom pitanju, prenosi Tajms of Izrael.
- Imamo ogromnu flotu koja se kreće u tom pravcu i možda nećemo morati da je koristimo - rekao je Tramp.
On je dodao da "veoma pažljivo" prati dešavanja u Iranu.
