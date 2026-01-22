"FRANCUSKA MORNARICA ZAPLENILA TANKER SA NAFTOM IZ RUSIJE" Makron: Akcija deo borbe protiv tzv. "flote u senci"
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron saopštio je da je francuska mornarica danas zaplenila tanker sa naftom koji je dolazio iz Rusije.
- Francuska mornarica se jutros ukrcala na tanker za naftu koji je dolazio iz Rusije, pod međunarodnim sankcijama i za koji se sumnja da je plovio pod lažnom zastavom. Operacija je sprovedena u Sredozemnom moru - naveo je Makron na platformi Iks.
Makron je naglasio da je operacija izvedena uz pomoć nekoliko saveznika, u skladu sa Konvencijom UN o pravu mora i poručio da neće tolerisati nikakvo kršenje zakona.
Nakon pregleda dokumenata, potvrđene su sumnje u validnost zastave broda.
Marsejski tužilac primio je izveštaj, a tanker je pod pratnjom preusmeren na sidrište radi daljih provera.
Francuski predsednik je opisao akciju kao deo borbe protiv tzv. "flote u senci", kojom Rusija transportuje naftu uprkos zapadnim sankcijama.
Makron je rekao da ta flota doprinosi finansiranju rata u Ukrajini, navodeći da ruski transportni brodovi omogućavaju prihod od desetine milijardi evra, pokrivajući oko 40 odsto ruskih ratnih napora i procenio da između 600 i 1.000 brodova kruži na ovaj način.
Makron je dodao da Francuska, zajedno sa drugim zapadnim državama, aktivno radi na suzbijanju ove prakse i osiguravanju efikasnosti sankcija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
DRAMA NA VRHUNCU, DESANT IZ HELIKOPTERA: Amerika pokušava da zapleni tanker pod ruskom zastavom u Atlantiku! (FOTO)
07. 01. 2026. u 14:05 >> 14:33
ŠTA TO REČE, EMANUELE? Jedna Makronova izjava u Davosu izazvala veliku buru
22. 01. 2026. u 15:00
"VI STE ČOVEK U OČAJNOM POLOŽAJU" Orban uputio brutalnu poruku Zelenskom: Svako će dobiti ono što zaslužuje
MAĐARSKI premijer Viktor Orban uputio je poruku ukrajinskom predsedniku Vladimiru Zelenskom na društvenoj mreži Iks u kojoj navodi da mu se čini da "nećemo moći da dođemo do razumevanja".
22. 01. 2026. u 17:27
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
KOLINDA SKOČILA U LEDENO MORE: "Vidi se da iz aviona da je AI" - mnogi ne veruju njenom snimku sa Antartika (VIDEO)
BIVŠA predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović skočila je u ledeno more na Antartiku, a snimak tog skoka objavila je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.
22. 01. 2026. u 10:10
Komentari (0)