"FRANCUSKA MORNARICA ZAPLENILA TANKER SA NAFTOM IZ RUSIJE" Makron: Akcija deo borbe protiv tzv. "flote u senci"

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron saopštio je da je francuska mornarica danas zaplenila tanker sa naftom koji je dolazio iz Rusije.

Foto: Profimedia

- Francuska mornarica se jutros ukrcala na tanker za naftu koji je dolazio iz Rusije, pod međunarodnim sankcijama i za koji se sumnja da je plovio pod lažnom zastavom. Operacija je sprovedena u Sredozemnom moru - naveo je Makron na platformi Iks.

Makron je naglasio da je operacija izvedena uz pomoć nekoliko saveznika, u skladu sa Konvencijom UN o pravu mora i poručio da neće tolerisati nikakvo kršenje zakona.

Nakon pregleda dokumenata, potvrđene su sumnje u validnost zastave broda.

Marsejski tužilac primio je izveštaj, a tanker je pod pratnjom preusmeren na sidrište radi daljih provera.

Francuski predsednik je opisao akciju kao deo borbe protiv tzv. "flote u senci", kojom Rusija transportuje naftu uprkos zapadnim sankcijama.

Makron je rekao da ta flota doprinosi finansiranju rata u Ukrajini, navodeći da ruski transportni brodovi omogućavaju prihod od desetine milijardi evra, pokrivajući oko 40 odsto ruskih ratnih napora i procenio da između 600 i 1.000 brodova kruži na ovaj način.

Makron je dodao da Francuska, zajedno sa drugim zapadnim državama, aktivno radi na suzbijanju ove prakse i osiguravanju efikasnosti sankcija.

(Tanjug)

