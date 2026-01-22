TRAMP PONOVO ZAPRETIO EVROPLJANIMA: Ako se to desi, došlo bi do velike odmazde sa naše strane

AMERIČKI predsednik Donald Tramp danas je izjavio da će Sjedinjene Američke Države uzvratiti ako evropske zemlje prodaju američke akcije i obveznice kao odgovor na najavljene pa povučene carine pojedinim evropskim zemljama u vezi sa Grenlandom.

- Ako do toga dođe, došlo bi do velike odmazde sa naše strane. Mi držimo sve karte - rekao je Tramp, odgovarajući na pitanje novinara Foks njuza da li je zabrinut da će evropske zemlje prodati akcije i obveznice koje imaju u SAD.

Prethodno je američki ministar finansija Skot Besent rekao da su Danska ulaganja u SAD "nebitna", nakon što je penzioni fond te zemlje saopštio da planira prodaju svojih američkih državnih obveznica u vredsnosti od oko 100 miliona dolara zbog zabrinutosti u vezi sa finansijskom stabilnošću američke vlade.

Tih 100 miliona dolara čini mali deo od 30,8 biliona dolara vrednog tržišta američkih obveznica, ali Danska drži nešto manje od 10 milijardi dolara vrednih američkih obveznica.

Američka agencija za kreditni rejting Mudis rejtings u maju je snizila kreditni rejting Sjedinjenih Američkih Država sa najvišeg nivoa - Aaa - na Aa1, za jedan stepen niže, navodeći kao razlog rastući državni dug i povećanu političku neizvesnost povezanu sa trgovinskom politikom američkog predsednika Donalda Trampa.