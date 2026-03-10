PROLEĆE I OLUJNA KOŠAVA, Evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za utorak, 10. mart
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Sunčano i toplo vreme za ovaj period godine. Sredinom dana i posle podne, uz dnevni razvoj oblačnosti na zapadu i jugozapadu Srbije ponegde se očekuje kratkotrajna kiša.
Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.
Temperatura od minus dva do 20 stepeni.
VREME U BEOGRADU
Nakon prohladnog jutra, u toku dana sunčano, vetrovito i relativno toplo.
Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
Zadržaće se sunčano i toplo vreme sa temperaturama oko 20 stepeni, uz mogućnost promenljive oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uglavnom na lokalitetima u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji.
(sputnikportal.rs)
