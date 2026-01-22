"ULAZIMO U SVET VELIKIH SILA" Merc iz Davosa: Svet u kome je važna samo moć je opasno mesto
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da nikada ne smemo da zaboravimo da je svet u kojem je važna samo moć opasno mesto.
On je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu upozorio da ulazimo u svet "velikih sila", što predstavlja ozbiljnu pretnju.
Prema njegovim rečima stari svetski poredak se raspada zapanjujućom brzinom i kao primer naveo sukob u Ukrajini.
- Ali promena je mnogo dublja. Kina se probila u redove velikih sila i globalna vodeća pozicija Sjedinjenih Država dovedena je u pitanje. Ušli smo u vreme politike velikih sila. Međunarodni poredak u protekle tri decenije - zasnovan na međunarodnom pravu - oduvek je bio nesavršen, a danas su mu sami temelji uzdrmani - rekao je Merc.
On je rekao i da ne kaže to samo tako i kao primer naveo uspon nacističke Njemačke.
- U 20. veku, moja zemlja, Nemačka, prošla je tim putem do svog gorkog kraja. Povukla je svet u crni ponor - rekao je on.
Osvrnuvši se na dešavanja u vezi Grenlanda i izjave američkog predsednika Donalda Trampa, Merc je rekao da je to pravi put jer bi bilo kakve pretnje oduzimanjem evropske teritorije silom bile neprihvatljive.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
TRAMP PRETIO, PA ODUSTAO Šok posle preokreta
22. 01. 2026. u 10:18
ZELENSKI HITNO POLETEO ZA DAVOS: Kroji se dogovor koji će odrediti sudbinu Ukrajine
22. 01. 2026. u 10:13
IDEJA ZA „UBISTVO U ORIJENT EKSPRESU “ ROĐENA U SRBIJI: 50 godina od smrti Agate Kristi - "kraljice zločina"
KADA je Agata Kristi dvadesetih godina prošlog veka sela u legendarni Orijent ekspres, nije mogla ni da sluti da će joj upravo taj voz, njegovi putnici i predeli kroz koje je prolazio, podariti jednu od najslavnijih priča u istoriji književnosti.
21. 01. 2026. u 16:48
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)