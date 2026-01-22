"ULAZIMO U SVET VELIKIH SILA" Merc iz Davosa: Svet u kome je važna samo moć je opasno mesto

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da nikada ne smemo da zaboravimo da je svet u kojem je važna samo moć opasno mesto.

Foto: Profimedia

On je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu upozorio da ulazimo u svet "velikih sila", što predstavlja ozbiljnu pretnju.

Prema njegovim rečima stari svetski poredak se raspada zapanjujućom brzinom i kao primer naveo sukob u Ukrajini.

- Ali promena je mnogo dublja. Kina se probila u redove velikih sila i globalna vodeća pozicija Sjedinjenih Država dovedena je u pitanje. Ušli smo u vreme politike velikih sila. Međunarodni poredak u protekle tri decenije - zasnovan na međunarodnom pravu - oduvek je bio nesavršen, a danas su mu sami temelji uzdrmani - rekao je Merc.

On je rekao i da ne kaže to samo tako i kao primer naveo uspon nacističke Njemačke.

- U 20. veku, moja zemlja, Nemačka, prošla je tim putem do svog gorkog kraja. Povukla je svet u crni ponor - rekao je on.

Osvrnuvši se na dešavanja u vezi Grenlanda i izjave američkog predsednika Donalda Trampa, Merc je rekao da je to pravi put jer bi bilo kakve pretnje oduzimanjem evropske teritorije silom bile neprihvatljive.

(Tanjug)

