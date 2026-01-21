Svet

TRAMP UPOZORIO IRAN: Prekinite nuklearne programe i nasilje nad demonstrantima ili...

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 01. 2026. u 23:22

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp upozorio je Iran da mora da obustavi težnje ka nuklearnom oružju i nagovestio moguće buduće akcije ako Teheran nastavi takve napore.

ТРАМП УПОЗОРИО ИРАН: Прекините нуклеарне програме и насиље над демонстрантима или...

Foto: Profimedia/Chat GPT

-Moraju da prestanu sa nuklearnim oružjem, rekao je Tramp, preneo je CNBC.

Američki lider je takođe kritikovao Iran zbog nasilja nad demonstrantima, ističući da je Teheran prošle nedelje planirao da pogubi 837 ljudi.

-Rekao sam im: “Ne možete to da uradite", naveo je Tramp.

Predsednik SAD je dodao da se nada da neće biti daljih akcija i osudio je "neselektivno pucanje na ljude na ulicama".

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 9

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 16:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi