TRAMP UPOZORIO IRAN: Prekinite nuklearne programe i nasilje nad demonstrantima ili...
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp upozorio je Iran da mora da obustavi težnje ka nuklearnom oružju i nagovestio moguće buduće akcije ako Teheran nastavi takve napore.
-Moraju da prestanu sa nuklearnim oružjem, rekao je Tramp, preneo je CNBC.
Američki lider je takođe kritikovao Iran zbog nasilja nad demonstrantima, ističući da je Teheran prošle nedelje planirao da pogubi 837 ljudi.
-Rekao sam im: “Ne možete to da uradite", naveo je Tramp.
Predsednik SAD je dodao da se nada da neće biti daljih akcija i osudio je "neselektivno pucanje na ljude na ulicama".
(Tanjug)
