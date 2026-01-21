STRAVIČNA NESREĆA U ITALIJI: Kamionom pokušao da pređe pružni prelaz dok se rampa spuštala, pa nastao haos (VIDEO)

VOZ i kamion sudarili su se danas popodne u mestu Kivaso, u naselju Monteđove, na železničkoj liniji Kivaso–Ivrea. Nesreća se dogodila oko 15.05, kada je vozač kamiona pokušao da pređe pružni prelaz u trenutku dok su se rampe spuštale.

Kamion je ostao zaglavljen na šinama, a voz koji je nailazio nije uspeo da se zaustavi na vreme. Uprkos snažnom udaru, voz nije iskočio iz šina, čime je izbegnuta potencijalna tragedija.

Prema prvim informacijama, nema poginulih, dok su dve osobe, među njima i mašinovođa zadobile lakše povrede.

Saobraćaj bio obustavljan

Železnički saobraćaj na ovoj liniji je u potpunosti obustavljen, a ekipe na terenu rade na uklanjanju kamiona i normalizaciji saobraćaja. Istraga će utvrditi zbog čega je vozač pokušao da prođe prelaz uprkos signalizaciji.

