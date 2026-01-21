TRAMP UNEO NEMIR U BRISEL: Evropa u šoku posle govora o Grenlandu

DIPLOMATE i zvaničnici u Briselu su u sredu popodne na laptopovima i televizorima pratili govor Donalda Trampa o Evropi, sa posebnim osvrtom na Grenland.

Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

Njegovo pojavljivanje na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu dogodilo se usred neviđenih transatlantskih tenzija, ali nakon više od sat vremena dugog govora, mnogi su rekli da im je njegova namera bila manje jasna nego na početku, izveštava Politiko.

Govor je održan dan pre sastanka lidera EU na kojem se razgovaralo o odgovoru na Trampovu pretnju novim tarifama ako Danska ne prepusti kontrolu nad Grenlandom.

- Nijedna nacija ili grupa nacija nije u poziciji da obezbedi Grenland osim Sjedinjenih Država - insistirao je Tramp, ali je dodao:

- Ne moram da upotrebim silu, ne želim da upotrebim silu, neću upotrebiti silu.

Iako je Tramp prvi put eksplicitno isključio vojnu intervenciju, njegove izjave nisu smirile sve.

Jedan diplomata EU, razgovarajući sa novinarima pod uslovom anonimnosti, rekao je da ljudi "mogu sami da procene", dodajući da Tramp izgleda i dalje insistira na dobijanju Grenlanda.

- Sve se svodi na to koliko poverenja imate u tu reč. Ali ne mislim da bi iko bilo šta isključio posle tog govora - rekao je.

Oni koji zagovaraju snažan evropski odgovor na pretnje ostali su nepokolebljivi, rekavši da je sastanak lidera EU u četvrtak i dalje potreban.

- Uvek je korisno imati lidere zajedno, posebno posle ovog vikenda - rekao je drugi diplomata.