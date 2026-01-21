TRGOVINSKI RAT AMERIKE I FRANCUSKE: Šta se dešava sa Italijom ako izbije rat šampanjcu?

NAJAVLjENI „rat šampanjcu“ i francuskim vinima koji je stigao od američkog predsednika Donalda Trampa, sa mogućim carinama i do 200 procenata, a zbog najave iz Pariza o raspoređivanju vojnog kontingenta na Grenlandu, nije srećan ishod, nastala je bojazan i za italijanske proizvođače penušavih vina, jer bi takav ishod, eventualno, mogao da utiče i na Italiju.

Ostavlja se po strani politika, a govori o suštini rezonovanja italijanskih proizvođača koji jednostravno ne mogu da se raduju oluji koja je izbila u čaši šampanjca ili čaši bordoa. Direktor Konzorcijuma „Proseko DOK“ Luka Gavi, umiruje, jer „poređenje između Proseka i Šampanjca nas se ne tiče, a francuske proizvođače gledamo sa poštovanjem, od njih smo naučili mnogo i naravno nismo srećni zbog te vesti“.

SAD je prvi uvoznik Proseka DOK, sa 120 miliona flaša godišnje i u prošlom oktobru, uprkos carinama, prodaja je uvećana za 2,2 procenta po količini i za 2.3 posto po uvećanju vrednosti. Ostajemo u nadi da se to ne može nenadano uvući i Italiju, jer mi se ne nadmećemo sa šampanjcem, naš proizvod ima sasvim drugačije karakteristike, zaključuje prvi čovek Konzorcijuma.