Svet

TRGOVINSKI RAT AMERIKE I FRANCUSKE: Šta se dešava sa Italijom ako izbije rat šampanjcu?

Milica Ostojić

21. 01. 2026. u 20:11

NAJAVLjENI „rat šampanjcu“ i francuskim vinima koji je stigao od američkog predsednika Donalda Trampa, sa mogućim carinama i do 200 procenata, a zbog najave iz Pariza o raspoređivanju vojnog kontingenta na Grenlandu, nije srećan ishod, nastala je bojazan i za italijanske proizvođače penušavih vina, jer bi takav ishod, eventualno, mogao da utiče i na Italiju.

ТРГОВИНСКИ РАТ АМЕРИКЕ И ФРАНЦУСКЕ: Шта се дешава са Италијом ако избије рат шампањцу?

Foto Profimedia

Ostavlja se po strani politika, a govori o suštini rezonovanja italijanskih proizvođača koji jednostravno ne mogu da se raduju oluji koja je izbila u čaši šampanjca ili čaši bordoa. Direktor Konzorcijuma „Proseko DOK“ Luka Gavi, umiruje, jer „poređenje između Proseka i Šampanjca nas se ne tiče, a francuske proizvođače gledamo sa poštovanjem, od njih smo naučili mnogo i naravno nismo srećni zbog te vesti“.

SAD je prvi uvoznik Proseka DOK, sa 120 miliona flaša godišnje i u prošlom oktobru, uprkos carinama, prodaja je uvećana za 2,2 procenta po količini i za 2.3 posto po uvećanju vrednosti. Ostajemo u nadi da se to ne može nenadano uvući i Italiju, jer mi se ne nadmećemo sa šampanjcem, naš proizvod ima sasvim drugačije karakteristike, zaključuje prvi čovek Konzorcijuma.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi