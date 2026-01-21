SKANDALI U DAVOSU SE NIŽU: Makron napustio Forum, pre dolaska Trampa!

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron napustio je Davos, a da nije uspeo da obezbedi sastanak sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, piše portal Politiko.

Foto: Profimedia

„Makron je u utorak napustio Davos, ne uspevši da dogovori razgovor tet-a-tet, iako je pozvao Trampa u Pariz“, navodi se u tekstu.

Svetski ekonomski forum u Davosu održava se od 19. do 23. januara, a predsednik SAD trebalo bi da se obrati učesnicima u sredu.

U utorak je Tramp na društvenoj mreži Istina objavio poruku koju mu je uputio francuski predsednik, u kojoj Makron predlaže održavanje sastanka u Parizu u četvrtak, uz učešće Rusije i Ukrajine. Istovremeno je priznao da ne razume poteze Vašingtona u vezi sa Grenlandom.

Dan ranije pojavila se informacija da Francuska namerava da odbije poziv SAD da se priključi Savetu mira za Gazu. Na to je Tramp odgovorio da Makron „nikome nije potreban“, jer će, kako je naveo, uskoro napustiti funkciju.

Američki predsednik je takođe zapretio uvođenjem carina od čak 200 odsto na francusko vino i šampanjac, dodajući da bi u tom slučaju Makron prihvatio njegov poziv.

BONUS VIDEO:

Ukazao se krst na nebu tokom plivanja za Časni krst