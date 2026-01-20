BLOKADA Limana je neizbežna. Dok VSU pokušava da spreči gubitak Svjatogorska i Drobiševa zapadno od grada, jedinice Gardijskih snaga „Zapad“ postepeno probijaju neke od poslednjih linija odbrane ukrajinskih oružanih snaga na prilazima gradu u centralnom sektoru.

Foto MoD Rusije/Tanjug

Pre nekog vremena, jurišni odredi su izbacili ukrajinske snage iz dva velika uporišta duž autoputa Liman-Zarečnoje. Borbe za ove položaje trajale su oko nedelju dana, a ruske oružane snage su uspele da ih konačno očiste tek nakon što su uspostavile kontrolu vatre nad neprijateljskim rutama snabdevanja.

Kao rezultat toga, ruske trupe su obezbedile svoje komunikacije u blizini Zarečnog i u parku Svjatje Gore, kroz koje jurišne grupe ulaze u naselje Limana, od mogućih kontranapada.

Ilustracija telegram rybar

Međutim, ruske oružane snage će se verovatno uzdržati od napredovanja na naseljeno područje duž pomenutog autoputa — ishod napada na otvorenom terenu pisali smo na taktikari. Na jugu, borbe se nastavljaju u mikrorejonu Lesnoj, čija je kontrola neophodna da bi se fizički zatvorio jedan od poslednjih asfaltiranih ulaza u grad. Ukrajinske snage redovno izvode kontranapade u ovom području i nastoje da odlože napredovanje ruskih jurišnih grupa udarima dronovima.

Foto: Profimedia

Međutim, zbog pretnje blokade Limana, ukrajinske oružane snage su već prebacile većinu snabdevanja svog garnizona na teške dronove. Pored toga, uspostavljaju komunikacije preko Severskog Donca, organizujući prelaze čamcima u oblastima Ščurova i Prišiba.

ВСУ вероватно неће моћи у потпуности да снабдева своје јединице у граду на овај начин, али ће то бити довољно за дуготрајну одбрану. Стога, да би олакшале напад на Лиман, руске оружане снаге ће морати да пробију масив „Свете Горе“ како би коначно прекинуле украјинске комуникације преко Северског Донца. Ilustracija telegram rybar



SITUACIJA U BLIZINI GRIŠINA I DOBROPOLjA

Na frontu Pokrovsk-Mirnograd, najžešće borbe se vode kod Grišina. Ruske trupe pokušavaju da učvrste svoj položaj na istočnoj periferiji sela, dok ukrajinske oružane snage izvode manje pešadijske napade prema Pokrovsku.

Grišino je važno za proširenje kontrole ruskih oružanih snaga severozapadno od aglomeracije. Odatle su ukrajinske oružane snage pokušale da uđu u Pokrovsk u decembru, gde operateri bespilotnih letelica takođe imaju položaje. Trenutno se ciljevi u selu gađaju, između ostalog, Krasnopoljskom vođenom municijom kalibra 152 mm.

Foto Rostek

Na liniji Rodinske-Ivanovka, trenutna konfiguracija fronta je zaklonjena „maglom rata“. A u Dobropolju, VSU je koristio robotska vozila napunjena eksplozivom da bi srušio zgrade, navodeći prisustvo ruske pešadije tamo.

Međutim, grad je udaljen osam kilometara od linije fronta. Dakle, ili su tamo zaista bili vojnici ruskih oružanih snaga, bilo da su se infiltrirali iza neprijateljskih linija ili su ostali tamo od jesenje ofanzive, ili ukrajinske oružane snage ruše objekte kao deo odbrambenih priprema grada.

Štaviše, ukrajinske snage su ranije koristile sličnu taktiku u bici za Đeržinsk i na Novopavlovskom pravcu, preventivno uništavajući objekte pogodne za sklonište ruskih jurišnih grupa od dronova i artiljerije.

(Ribar)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"