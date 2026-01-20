ZELENSKI BESAN NA VOJSKU: PVO ne radi, više od milion domaćinstava bez struje u Kijevu nakon ruskih napada
VIŠE od milion domaćinstava u Kijevu je bez struje nakon najnovijih ruskih vazdušnih napada, izjavio je danas ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.
Zelenski je naveo u večernjem video obraćanju da zbog ruskih napada više od 4.000 stambenih zgrada u Kijevu nema grejanje.
Zelenski je istakao da je nezadovoljan odgovorom ukrajinske protivvazdušne odbrane (PVO) na najnovije napade ruskih dronova, preneo je Ukrinform.
Rekao je da bi trebalo da se promeni način organizovanja ukrajinske PVO.
(Tanjug)
