"TIGROVO OKO" EMANUELA MAKRONA: Ovo je razlog zašto francuski predsednik drži govor u Davosu noseći naočare za sunce
MAKRON je u Davosu izazvao pažnju svetske javnosti noseći plave ogledalne pilotske naočare tokom govora na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.
Francuski predsednik Emanuel Makron izašao je danas da se obrati Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, u Švajcarskoj, noseći plave pilotske sunčane naočare sa ogledalima tokom svog govora.
Prvi put je nosio naočare za sunce prošle nedelje na sastancima u Parizu.
Njegov izbor naočara mogao bi biti povezan sa problemom koji je bio očigledan u ranijem novogodišnjem obraćanju francuskoj vojsci 15. januara, gde je njegovo grimizno crveno, iritirano oko bilo u potpunosti vidljivo.
Predsednik je slegnuo ramenima svoj problem sa očima.
- Moram vas zamoliti da mi izvinite zbog ružnog izgleda oka - rekao je okupljenim vojnicima.
- To je nešto potpuno bezopasno. Jednostavno to posmatrajte kao nenamerni znak priznanja 'tigrovom oku' za početak godine. Za one koji razumeju referencu, to je znak odlučnosti. I ona je apsolutna - našalio se Makron očito aludirajući na poznatu pesmu "Eye of the Tiger" američkog rok benda Survivor, koja je bila glavna tema filma Roki III iz 1982. godine sa Silvesterom Staloneom u glavnoj ulozi.
U svom govoru Makron se osvrnuo na ključne izazove pred francuskom vojskom u 2026. godini, od ubrzanog naoružavanja Francuske i nastavka podrške Ukrajini, do odluke o slanju trupa na Grenlandkao znak podrške Danskoj.
(Kurir)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
TUSK PORUČIO: Evropa ne sme da bude slaba ni prema neprijateljima, niti prema saveznicima
20. 01. 2026. u 23:56
NOVA NESREĆA NA ŠINAMA U ŠPANIJI: U Kataloniji najmanje 20 povređenih
20. 01. 2026. u 23:22
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)