"TIGROVO OKO" EMANUELA MAKRONA: Ovo je razlog zašto francuski predsednik drži govor u Davosu noseći naočare za sunce

MAKRON je u Davosu izazvao pažnju svetske javnosti noseći plave ogledalne pilotske naočare tokom govora na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Francuski predsednik Emanuel Makron izašao je danas da se obrati Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, u Švajcarskoj, noseći plave pilotske sunčane naočare sa ogledalima tokom svog govora.

Prvi put je nosio naočare za sunce prošle nedelje na sastancima u Parizu.

Njegov izbor naočara mogao bi biti povezan sa problemom koji je bio očigledan u ranijem novogodišnjem obraćanju francuskoj vojsci 15. januara, gde je njegovo grimizno crveno, iritirano oko bilo u potpunosti vidljivo.

Predsednik je slegnuo ramenima svoj problem sa očima.

- Moram vas zamoliti da mi izvinite zbog ružnog izgleda oka - rekao je okupljenim vojnicima.

- To je nešto potpuno bezopasno. Jednostavno to posmatrajte kao nenamerni znak priznanja 'tigrovom oku' za početak godine. Za one koji razumeju referencu, to je znak odlučnosti. I ona je apsolutna - našalio se Makron očito aludirajući na poznatu pesmu "Eye of the Tiger" američkog rok benda Survivor, koja je bila glavna tema filma Roki III iz 1982. godine sa Silvesterom Staloneom u glavnoj ulozi.

U svom govoru Makron se osvrnuo na ključne izazove pred francuskom vojskom u 2026. godini, od ubrzanog naoružavanja Francuske i nastavka podrške Ukrajini, do odluke o slanju trupa na Grenlandkao znak podrške Danskoj.

