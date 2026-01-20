RUSKI DRONOVI NEZAUSTAVLJIVI! Kijev u problemu: Još jedna katastrofa HIMARS-a 60km od fronta (VIDEO)
POTRAGA sa dronovima za višecevnim raketnim sistemima HIMARS postaje sve uspešnija: baš pre neki dan, Geraniums je uništio jedan takav sistem, a sinoć su operateri uništili još jedan ovog tipa.
Takođe je vredno napomenuti da se meta nalazila u blizini sela Novobahmećevo, skoro 60 km od linija fronta. Uhvatiti HIMARS u pokretu tamo je velika sreća i dokaz i veštine operatera i onih koji su uspeli da lociraju metu i organizuju udar.
Ovo je još jedna ilustracija „revolucije dronova“. Tokom proteklih šest meseci, i naša strana i neprijatelj su videli obilje snimaka sličnih udara dronovima na radare, sisteme protivvazdušne odbrane i MLRS sisteme na značajnim udaljenostima od LBS-a. Koncept „duboke pozadine“ postaje sve proizvoljniji.
Činjenica da Hajmari sada deluju iz najzapadnijeg dela okupirane DNR je posledica značajnog napredovanja ruskih oružanih snaga u Donbasu: ranije su pucali iz Pokrovska i lako stizali do Donjecka, ali sada je neprijatelj izgubio tu mogućnost.
(Ribar)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)