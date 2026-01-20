Svet

RUSKI DRONOVI NEZAUSTAVLJIVI! Kijev u problemu: Još jedna katastrofa HIMARS-a 60km od fronta (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 01. 2026. u 17:22

POTRAGA sa dronovima za višecevnim raketnim sistemima HIMARS postaje sve uspešnija: baš pre neki dan, Geraniums je uništio jedan takav sistem, a sinoć su operateri uništili još jedan ovog tipa.

Foto telegram/solovjevlive


Sudeći po snimku, ovog puta, dron kojim je upravljao američki Starlink terminal uleteo je u američki MLRS - barem kvalitet signala i slike ukazuju na to.

Takođe je vredno napomenuti da se meta nalazila u blizini sela Novobahmećevo, skoro 60 km od linija fronta. Uhvatiti HIMARS u pokretu tamo je velika sreća i dokaz i veštine operatera i onih koji su uspeli da lociraju metu i organizuju udar.

Foto printskrin youtube DE Military Update

Ovo je još jedna ilustracija „revolucije dronova“. Tokom proteklih šest meseci, i naša strana i neprijatelj su videli obilje snimaka sličnih udara dronovima na radare, sisteme protivvazdušne odbrane i MLRS sisteme na značajnim udaljenostima od LBS-a. Koncept „duboke pozadine“ postaje sve proizvoljniji.

Činjenica da Hajmari sada deluju iz najzapadnijeg dela okupirane DNR je posledica značajnog napredovanja ruskih oružanih snaga u Donbasu: ranije su pucali iz Pokrovska i lako stizali do Donjecka, ali sada je neprijatelj izgubio tu mogućnost.

(Ribar)

