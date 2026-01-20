TRAMP RAZOTKRIO RUTEA: NATO traži "rešenje" za Grenland
OBJAVLjIVANjEM poruke koju je američkom predsedniku poslao gensek NATO-a jasno je da Alijansa ne stoji čvrsto iza Danske u sporu oko Grenlanda.
Američki predsednik Donald Tramp nastavio je da pomera granice klasične diplomatije, objavivši na mreži Trut soušal poruku koju mu je uputio generalni sekretar NATO-a Mark Rute. I iz nje se jasno vidi ko u NATO kosi, a ko vodu nosi i da Danska u Alijansi nema saveznika, već u najboljem slučaju – posrednika.
- Gospodine predsedniče, dragi Donalde – ono što ste danas postigli u Siriji je neverovatno. Iskoristiću svoja medijska pojavljivanja u Davosu da istaknem vaš rad tamo, u Gazi i u Ukrajini. Posvećen sam pronalaženju rešenja za Grenland. Jedva čekam da se vidimo - navodi se u poruci koju potpisuje Mark Rute.
Njeno objavljivanje usledilo je nekoliko minuta nakon što Tramp saopštio da je "imao veoma dobar telefonski razgovarao" sa Ruteom o Grenlandu i da je dogovoren sastanak relevantnih strana u Davosu.
- Kao što sam svima vrlo jasno rekao – Grenland je od presudnog značaja za nacionalnu i svetsku bezbednost. Nema povratka unazad – oko toga se svi slažu - napisao je Tramp i podsetio da su SAD najmoćnija zemlja na svetu.
Ova poruka dolazi nakon Trampove oštre kritike saveznika, posebno Velike Britanije i Danske, zbog pitanja Grenlanda. Američki predsednik je ranije ocenio da je odluka Londona da se odrekne strateški važnih teritorija "čin slabosti", uz poruku da "SAD jedine imaju snagu da garantuju globalni mir".
(RT Balkan)
