PANIKA U EVROPI: Trampu postavljeno ključno pitanje, usledio muk

19. 01. 2026. u 17:53

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odbio je da za NBC News komentariše mogućnost da SAD silom zauzmu Grenland.

Foto: AP Photo/Rick Bowmer

- Bez komentara - odgovorio je Tramp na pitanje televizije da li bi primenio silu za eventualno preuzimanje Grenlanda.

Ranije su u gradu Nuk lokalni stanovnici izašli na demonstracije protiv namera Sjedinjenih Država da zauzmu Grenland.

Podsetimo, Tramp je najavio uvođenje carina od 10 odsto u februaru Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj, koje će kasnije, kako je naveo, biti povećane na 25 odsto i ostaće na snazi sve dok SAD ne postignu dogovor o kupovini Grenlanda.

Francuski lider Emanuel Makron je napomenuo da će evropske zemlje odgovoriti na akcije SAD, dok je britanski premijer Kir Starmer  kritikovao Trampove planove.

