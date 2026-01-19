IZVOR O ISTRAZI NESREĆE U ŠPANIJI: Stručnjaci otkrili šta je izazvalo izletanje voza sa šina

STRUČNjACI koji ispituju uzrok železničke nesreće u Španiji, u kojoj je poginulo najmanje 39 ljudi, otkrili su polomljenu spojnicu na šinama, saopštio je izvor upoznat sa prvim rezultatima istrage.

Foto: Tanjug/Guardia Civil via AP

Tehničari na licu mesta koji su analizirali šine identifikovali su habanje na spoju između delova šine, poznatom kao spojna ploča, navodeći da je kvar bio prisutan već neko vreme, rekao je izvor, prenosi Rojters.

Utvrđeno je da je oštećena spojnica stvorila razmak između delova šine, koji se širio kako su vozovi prolazili.

Tehničari veruju da je upravo ova spojnica ključna za identifikaciju tačnog uzroka nesreće, dodao je izvor koji nije želeo da bude imenovan.

Španska Komisija za istragu železničkih nesreća (CIAF), koja vodi kompletnu istragu, nije odmah odgovorila na zahteve da pruži komentar.

Španski železnički operator Adif i Ministarstvo transporta, koje nadgleda CIAF, takođe se nisu oglasili.

Alvaro Fernandez Heredia, predsednik Renfe-a, operatora drugog voza koji je iskočio iz šina, rekao je za radio Kadena ser da je prerano govoriti o uzroku, ali je dodao da se nesreća dogodila u "neobičnim okolnostima" i da je "ljudska greška praktično isključena".

Prvi vagoni voza kompanije Iryo prešli su preko razmaka u šinama, ali je osmi, poslednji vagon iskočio iz šina, povukavši sa sobom sedmi i šesti vagon, rekao je izvor.

Iryo je privatni železnički operator, u većinskom vlasništvu italijanske državne kompanije Ferovie delo Stato.

Izvor je ukazao na fotografiju koja prikazuje razmak na vertikalnoj šini, a koja se pojavila i u materijalu koji je španska nacionalna žandarmerija delila medijima.

Područje je obeleženo policijskim brojevima incidenta dok ga fotografišu forenzički inspektori.

Španski premijer Pedro Sančez i španski ministar saobraćaja Oskar Puente jutros su posetili mesto nesreće.

Sančez je otkazao put na Svetski ekonomski forum u Davosu nakon nesreće.

Puente je rekao da voz Iryo ima manje od četiri godine i da je železnička pruga potpuno renovirana prošlog maja.

Proizvođač voza, Hitachi Rail, izvršio je inspekciju 15. januara u okviru rutinskog održavanja i nije pronašao nepravilnosti, naveo je izvor za Rojters.

Voz je model Frecciarossa 1000, isti koji se koristi na italijanskoj mreži brzih železnica.

Nesreća se dogodila u blizini Adamuza u južnoj pokrajini Kordoba, oko 360 kilometara južno od Madrida.

Izbačeni vagoni sudarili su se sa vozom koji je dolazio iz suprotnog pravca, izbacivši ga sa šina niz nasip, što je jedan od najtežih železničkih udesa u Evropi u modernom dobu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"