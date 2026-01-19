BRUTALNI TERORISTIČKI NAPAD U CENTRU KABULA: Sedam osoba poginulo, više njih ranjeno (VIDEO)
SEDAM osoba je poginulo, a više njih je ranjeno u eksploziji ispred kineskog restorana u četvrti Šahr-e-Nav u Kabulu, gde uglavnom borave stranci, saopštile su u ponedeljak bolničke vlasti.
- Eksplozija se dogodila u hotelu u ulici Gulfaroši, u četvrtom okrugu grada Kabula, i izazvala je ljudske žrtve - rekao je portparol kabulske policije Halid Zadran, prenosi AFP.
On je dodao da je meta bio hotel u poslovnom delu grada, u kojem se nalaze velike poslovne zgrade, tržni centri i ambasade.
Agencija AP prenosi da je kineska državna televizija CCTV saopštila kako su dva kineska državljana teško povređena u eksploziji, dok je jedan pripadnik obezbeđenja poginuo.
Prema navodima Rojtersa, oblast Šahr-e-Nav važi za jednu od najsigurnijih u Kabulu i dom je mnogim strancima. List Afghan Times citira izvore koji tvrde da se eksplozija dogodila u blizini kineskog restorana i da je, navodno, bila usmerena na vozilo koje je prevozilo kineske zvaničnike. Isti izvori navode da su napad navodno izvele rivalske frakcije unutar talibanskog pokreta. Istraga je u toku.
Kasnije je javljeno da je teroristička organizacija Islamska država - ogranak Horasan (ISIS-K) preuzela odgovornost za napad na hotel u Kabulu u kojem je poginulo sedam osoba, uključujući dva kineska državljanina.
