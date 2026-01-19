Svet

BRUTALNI TERORISTIČKI NAPAD U CENTRU KABULA: Sedam osoba poginulo, više njih ranjeno (VIDEO)

V.N.

19. 01. 2026. u 16:56

SEDAM osoba je poginulo, a više njih je ranjeno u eksploziji ispred kineskog restorana u četvrti Šahr-e-Nav u Kabulu, gde uglavnom borave stranci, saopštile su u ponedeljak bolničke vlasti.

БРУТАЛНИ ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД У ЦЕНТРУ КАБУЛА: Седам особа погинуло, више њих рањено (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Eksplozija se dogodila u hotelu u ulici Gulfaroši, u četvrtom okrugu grada Kabula, i izazvala je ljudske žrtve - rekao je portparol kabulske policije Halid Zadran, prenosi AFP.

On je dodao da je meta bio hotel u poslovnom delu grada, u kojem se nalaze velike poslovne zgrade, tržni centri i ambasade.

Agencija AP prenosi da je kineska državna televizija CCTV saopštila kako su dva kineska državljana teško povređena u eksploziji, dok je jedan pripadnik obezbeđenja poginuo.

Prema navodima Rojtersa, oblast Šahr-e-Nav važi za jednu od najsigurnijih u Kabulu i dom je mnogim strancima. List Afghan Times citira izvore koji tvrde da se eksplozija dogodila u blizini kineskog restorana i da je, navodno, bila usmerena na vozilo koje je prevozilo kineske zvaničnike. Isti izvori navode da su napad navodno izvele rivalske frakcije unutar talibanskog pokreta. Istraga je u toku.

Kasnije je javljeno da je teroristička organizacija Islamska država - ogranak Horasan (ISIS-K) preuzela odgovornost za napad na hotel u Kabulu u kojem je poginulo sedam osoba, uključujući dva kineska državljanina.

(Kurir)

BONUS VIDEO:
Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije
Svet

0 0

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pošto je kod njega pronađena automatska puška sa dva okvira municije.

19. 01. 2026. u 22:29

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...