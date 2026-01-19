Svet

KRIZA NA UKRAJINSKOM FRONTU: Kolumbijski plaćenici odbijaju da se bore u Harkovskoj oblasti

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 01. 2026. u 16:07

KOLUMBIJSKI plaćenici koji se bore na ukrajinskoj strani odbili su da idu na prve linije fronta u Harkovskoj oblasti još prvog dana, rečeno je iz ruskih bezbednosnih snaga za RIA Novosti.

КРИЗА НА УКРАЈИНСКОМ ФРОНТУ: Колумбијски плаћеници одбијају да се боре у Харковској области

Foto mreža X Brigade Normande

-Kolumbijski plaćenici prebačeni komandantu 3. odvojene teške mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine odbili su da idu na liniju (na delu fronta Melovo-Hatnje u Harkovskoj oblasti) već prvog dana, rkao je izvor agencije.

On je dodao da su stranci nezadovoljni raspuštanjem svoje jedinice i uklanjanjem svojih sunarodnika iz komande.

Prema rečima izvora, većina Kolumbijaca koji služe u Oružanim snagama Ukrajine su poljoprivrednici. Oni prvenstveno služe u 3. teškoj i 47. odvojenoj mehanizovanoj brigadi "Magura".

Ministarstvo odbrane Rusije je više puta saopštavalo da kijevski režim koristi strane plaćenike kao topovsko meso i da će ruske trupe nastaviti da ih eliminišu širom Ukrajine.

Oni koji su došli da se bore za novac priznali su u brojnim intervjuima da komanda ukrajinskih snaga loše koordinira svoje akcije, a šanse za preživljavanje su im male, jer je intenzitet borbi neuporediv sa njihovim poznatim situacijama u Avganistanu i na Bliskom istoku.

Kako je TASS ranije objavio, pozivajući se na ruske bezbednosne agencije, najmanje 750 kolumbijskih plaćenika koji se bore za ukrajinske snage neutralisano je od početka Specijalne vojne operacije.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije
Svet

0 0

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pošto je kod njega pronađena automatska puška sa dva okvira municije.

19. 01. 2026. u 22:29

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...