KOLUMBIJSKI plaćenici koji se bore na ukrajinskoj strani odbili su da idu na prve linije fronta u Harkovskoj oblasti još prvog dana, rečeno je iz ruskih bezbednosnih snaga za RIA Novosti.

Foto mreža X Brigade Normande

-Kolumbijski plaćenici prebačeni komandantu 3. odvojene teške mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine odbili su da idu na liniju (na delu fronta Melovo-Hatnje u Harkovskoj oblasti) već prvog dana, rkao je izvor agencije.

On je dodao da su stranci nezadovoljni raspuštanjem svoje jedinice i uklanjanjem svojih sunarodnika iz komande.

Prema rečima izvora, većina Kolumbijaca koji služe u Oružanim snagama Ukrajine su poljoprivrednici. Oni prvenstveno služe u 3. teškoj i 47. odvojenoj mehanizovanoj brigadi "Magura".

Ministarstvo odbrane Rusije je više puta saopštavalo da kijevski režim koristi strane plaćenike kao topovsko meso i da će ruske trupe nastaviti da ih eliminišu širom Ukrajine.

Oni koji su došli da se bore za novac priznali su u brojnim intervjuima da komanda ukrajinskih snaga loše koordinira svoje akcije, a šanse za preživljavanje su im male, jer je intenzitet borbi neuporediv sa njihovim poznatim situacijama u Avganistanu i na Bliskom istoku.

Kako je TASS ranije objavio, pozivajući se na ruske bezbednosne agencije, najmanje 750 kolumbijskih plaćenika koji se bore za ukrajinske snage neutralisano je od početka Specijalne vojne operacije.

(rt.rs)

