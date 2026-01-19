Svet

UBIJENA ŽENSKA OSOBA, NEKOLIKO RANJENO: Pucnjava u zgradi opštine - evakuacija u mestu Hribska

19. 01. 2026. u 12:21

JEDNA žena je poginula, a najmanje tri osobe su povređene u pucnjavi koja se dogodila u mestu Hribska u Češkoj, u zgradi opštine.

Foto Tanjug/AP

Napadač je neutralisan na licu mesta, a među povređenima je i jedan češki policajac.

Policija je na društvenoj mreži X saopštila da je zgrada evakuisana i da je u toku detaljna provera objekta.

- Istražujemo broj povređenih ili preminulih. Trenutno se vrši pregled zgrade i ključno je da nema dalje opasnosti - navodi se u izjavi.

Tačan broj povređenih biće naknadno saopšten. Do incidenta je došlo oko 10.30 časova. Na lice mesta odmah su izašli policajci, spasioci i vatrogasci.

Portparol regionalne vatrogasne brigade Milan Rudolf apelovao je na građane da izbegavaju taj deo grada.

Mediji su pokušali da kontaktiraju predsednika opštine, ali mu je telefon isključen.

Identitet napadača i žrtvi zasada nije poznat, kao ni mogući motiv napada.

(Telegraf)

