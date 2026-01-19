UBIJENA ŽENSKA OSOBA, NEKOLIKO RANJENO: Pucnjava u zgradi opštine - evakuacija u mestu Hribska
JEDNA žena je poginula, a najmanje tri osobe su povređene u pucnjavi koja se dogodila u mestu Hribska u Češkoj, u zgradi opštine.
Napadač je neutralisan na licu mesta, a među povređenima je i jedan češki policajac.
Policija je na društvenoj mreži X saopštila da je zgrada evakuisana i da je u toku detaljna provera objekta.
- Istražujemo broj povređenih ili preminulih. Trenutno se vrši pregled zgrade i ključno je da nema dalje opasnosti - navodi se u izjavi.
Tačan broj povređenih biće naknadno saopšten. Do incidenta je došlo oko 10.30 časova. Na lice mesta odmah su izašli policajci, spasioci i vatrogasci.
Portparol regionalne vatrogasne brigade Milan Rudolf apelovao je na građane da izbegavaju taj deo grada.
Mediji su pokušali da kontaktiraju predsednika opštine, ali mu je telefon isključen.
Identitet napadača i žrtvi zasada nije poznat, kao ni mogući motiv napada.
(Telegraf)
BONUS VIDEO - Povorka je krenula ka mestu gde će heroj Stefan biti sahranjen
Preporučujemo
CENTRALNA EVROPA PARALISANA LEDOM: Aerodromi zatvoreni, vozovi stoje, ljudi očajni
13. 01. 2026. u 11:19
NEOBIČAN PRIRODAN FENOMEN: Jezero u Češkoj prekrio zeleni led
08. 01. 2026. u 17:41
ŠAMAR UKRAJINI IZ SRCA EVROPE! Ministar odbrane odbio da putuje u Kijev
23. 12. 2025. u 10:38
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)