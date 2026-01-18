Svet

PRIJAVLJEN RAZORAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

18. 01. 2026. u 18:48

Oblast zapadno od obale Čilea u Tihom okeanu danas je pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

ПРИЈАВЉЕН РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

Kako je navedeno, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara i udaljenosti od 775 kilometara od grada Puerto Mont.

Za sada nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!