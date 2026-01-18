PRIJAVLJEN RAZORAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

Oblast zapadno od obale Čilea u Tihom okeanu danas je pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: Novosti

Kako je navedeno, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara i udaljenosti od 775 kilometara od grada Puerto Mont.

Za sada nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

(Tanjug)