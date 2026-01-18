PRIJAVLJEN RAZORAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
Oblast zapadno od obale Čilea u Tihom okeanu danas je pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Kako je navedeno, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara i udaljenosti od 775 kilometara od grada Puerto Mont.
Za sada nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti.
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
(Tanjug)
Preporučujemo
JAPAN POGODIO NIZ RAZORNIH ZEMLjOTRESA: Poznato da li ima povređenih
15. 01. 2026. u 08:28
ZEMLjOTRES U SRPSKOJ: Evo gde je bio epicentar
14. 01. 2026. u 18:23
ZEMLjOTRES TOKOM VEČERI POGODIO SRBIJU: Treslo se tlo u ovom gradu
04. 01. 2026. u 20:59
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)