DVOSMISLENE PORUKE BRISELA: Hoće li biti evropske solidarnosti ako Donald Tramp napadne Grenland

Evropa pokušava da osujeti američkog predsednika, ali niko ne zna kako bi to zaista izgledalo kada bi Donald Tramp vojno krenuo na Grenland. "Juraktiv" tako piše o "podelama" u Briselu, kada je reč o poštovanju kaluzule iz Evropskog ugovora o uzajamnom ispomaganju u slučaju vojnih napada, na osnovu člana 42.7, slično članu 5 osnivačkog akta NATO.

Foto: Profimedia

- Komesar za odbranu Andrius Kubilius smatra da bi se ova klauzula bez ikakve sumnje primenila ukoliko bi SAD napale Grenland, ali je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen odbila to da potvrdi – ističe "Juraktiv", naglašavajući da iz Brisela tako stižu "kontradiktorni signali".

Za to vreme, francuski predsednik Emanuel Makron poručuje da Evropa ima posebnu odgovornost prema Grenlandu.

- Stav Donalda Trampa da bezbednost Grenlanda nije obezbeđena, neodgovorna je i pogrešna. Grenland pripada prostoru koji kontroliše NATO čiji su SAD sastavni deo. Ne postoji vojna pretnja ni Rusije, ni Kine, prema Grenlandu – istakao je u francuskim medijima vojni konsultant general Žerom Pelistrandi, dodavši da su Trampove reči "iracionalne i veoma opasne".

Pelistrandi ističe da su danske vlasti pozvale i Amerinakce da učestvuju na vojnoj vežbi koju trenutno izvode evropski vojnici. Upozorio je i one koji ne shvataju ozbiljno to što je Francuska, za sada, na Grenland poslala samo petnaestak vojnika iz sastava Alpskih lovaca, specijalizovanih za planinske uslove.

- Oni koji se tome podsmevaju, vređaju naše vojne kapacitete. To je samo izviđačka prethodnica – kaže Pelistrandi.

Naveo je i da su u petak dva broda nacionalne mornarice poslate u Severno more, da bi se zajedno s evropskim partnerima pokazala sposobnost da se osigura bezbednost u ovom delu sveta. Pelistrandi se pita i da li je Island sledeći na redu.

- Između Grenlanda i Danske nalazi se Island. Budući ambasador SAD na Islandu je u jednom razgovoru u Vašingtonu kazao da će uskoro biti guverner na Islandu. U prvom krugu oko Trampa ideje se brzo razvijaju – istakao je francuski vojni konsultant za televiziju BFMTV.