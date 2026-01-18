NOVA PORUKA TRAMPU IZ DANSKE: Nikada nećemo odustati od Grenlanda
DANSKI političar Rasmus Jarlov reagovao je na najavu Donalda Trampa o uvođenju kaznenih tarifa Danskoj i drugim zemljama koje su poslale trupe na Grenland.
U objavi na društvenoj mreži X, Jarlov je rekao da pretnje samo jačaju njihovu odlučnost.
- Svaka uvreda, pretnja, tarifa i laž sa kojom se susrećemo jača našu odlučnost. Odgovor Danske i Grenlanda je konačan: Nikada nećemo odustati od Grenlanda. Molimo se da naši istinski saveznici stanu uz nas, jer će nam biti potrebni - napisao je Jarlov.
