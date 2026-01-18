Svet

NOVA PORUKA TRAMPU IZ DANSKE: Nikada nećemo odustati od Grenlanda

Novosti online

18. 01. 2026. u 20:00

DANSKI političar Rasmus Jarlov reagovao je na najavu Donalda Trampa o uvođenju kaznenih tarifa Danskoj i drugim zemljama koje su poslale trupe na Grenland.

НОВА ПОРУКА ТРАМПУ ИЗ ДАНСКЕ: Никада нећемо одустати од Гренланда

Foto: Tanjug/AP

U objavi na društvenoj mreži X, Jarlov je rekao da pretnje samo jačaju njihovu odlučnost.

- Svaka uvreda, pretnja, tarifa i laž sa kojom se susrećemo jača našu odlučnost. Odgovor Danske i Grenlanda je konačan: Nikada nećemo odustati od Grenlanda. Molimo se da naši istinski saveznici stanu uz nas, jer će nam biti potrebni - napisao je Jarlov.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!