TOTALNI HAOS U SIRIJI Makron ljut kao ris: Ofanziva mora odmah prestati

O NOVOM haosu u Siriji oglasio se na Iksu francuski predsednik Emanuel Makron i pozvao na integraciju Sirijskih demokratskih snaga u vlast.

Foto: Tanjug/AP Photo, Pool

- Ujedinjena i stabilna Sirija zahteva integraciju Sirijskih demokratskih snaga u svoje redove, a ne rat protiv onih koji su se borili protiv ISIS-a zajedno sa nama. Ofanziva sirijskih vlasti mora odmah prestati.

Francuska i Evropa ne mogu podržati nastavak takvog pristupa. Sveobuhvatni sporazum je moguć. Predsednički dekret o pravima Kurda, donet juče, korak je u pravom smeru. Nastavićemo naše napore da podržimo ovaj pregovarački proces u znak podrške jedinstvu i integritetu Sirije. Ovo je poruka zemlje koja je prijatelj Sirije i sirijskog naroda - naveo je Makron.

Une Syrie unie et stable passe par l’intégration des Forces démocratiques syriennes en son sein et non par la guerre contre celles et ceux qui ont combattu Daech à nos côtés.



L'offensive des autorités syriennes doit cesser immédiatement.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026

