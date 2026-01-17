TOTALNI HAOS U SIRIJI Makron ljut kao ris: Ofanziva mora odmah prestati
O NOVOM haosu u Siriji oglasio se na Iksu francuski predsednik Emanuel Makron i pozvao na integraciju Sirijskih demokratskih snaga u vlast.
- Ujedinjena i stabilna Sirija zahteva integraciju Sirijskih demokratskih snaga u svoje redove, a ne rat protiv onih koji su se borili protiv ISIS-a zajedno sa nama. Ofanziva sirijskih vlasti mora odmah prestati.
Francuska i Evropa ne mogu podržati nastavak takvog pristupa. Sveobuhvatni sporazum je moguć. Predsednički dekret o pravima Kurda, donet juče, korak je u pravom smeru. Nastavićemo naše napore da podržimo ovaj pregovarački proces u znak podrške jedinstvu i integritetu Sirije. Ovo je poruka zemlje koja je prijatelj Sirije i sirijskog naroda - naveo je Makron.
