Svet

TOTALNI HAOS U SIRIJI Makron ljut kao ris: Ofanziva mora odmah prestati

В.Н.

17. 01. 2026. u 21:52

O NOVOM haosu u Siriji oglasio se na Iksu francuski predsednik Emanuel Makron i pozvao na integraciju Sirijskih demokratskih snaga u vlast.

Foto: Tanjug/AP Photo, Pool

- Ujedinjena i stabilna Sirija zahteva integraciju Sirijskih demokratskih snaga u svoje redove, a ne rat protiv onih koji su se borili protiv ISIS-a zajedno sa nama. Ofanziva sirijskih vlasti mora odmah prestati.

Francuska i Evropa ne mogu podržati nastavak takvog pristupa. Sveobuhvatni sporazum je moguć. Predsednički dekret o pravima Kurda, donet juče, korak je u pravom smeru. Nastavićemo naše napore da podržimo ovaj pregovarački proces u znak podrške jedinstvu i integritetu Sirije. Ovo je poruka zemlje koja je prijatelj Sirije i sirijskog naroda - naveo je Makron.

