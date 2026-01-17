HAOS: Zelenski otkrio gde je najteža situacija
VLADIMIR Zelenski održao je sastanak na kojem se razgovaralo o otklanjanju posledica ruskih udara i povećanju otpornosti gradova.
Rekao je da je naložio da se uvoz električne energije i dodatne opreme ubrza koliko je god moguće, kako bi se povećala otpornost gradova i zajednica pogođenih ruskim napadima.
- Najteža situacija je u Kijevu, Harkovu, Zaporožju i njihovim regionima - objavio je Zelenski.
Prema njegovim rečima, situacija je veoma teška i u Odeskoj oblasti, ali bi tokom dana trebalo da dođe do poboljšanja.
Problemi u snabdevanju prisutni su i u Černigovskoj, Sumskoj, Poltavskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.
- Geografija rada obuhvata celu Ukrajinu, sa odgovarajućim zadacima u gotovo svakom regionu - naglasio je Zelenski.
(RTS)
Preporučujemo
MANEVAR: Zelenski uspostavlja kontakte sa potencijalnim rivalima na izborima
17. 01. 2026. u 15:30
TREBA NAM HITNO PVO Zelenski: Rusija priprema nove masovne napade na Ukrajinu
16. 01. 2026. u 21:22
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)