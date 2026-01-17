HAOS: Zelenski otkrio gde je najteža situacija

Svet

VLADIMIR Zelenski održao je sastanak na kojem se razgovaralo o otklanjanju posledica ruskih udara i povećanju otpornosti gradova.

Rekao je da je naložio da se uvoz električne energije i dodatne opreme ubrza koliko je god moguće, kako bi se povećala otpornost gradova i zajednica pogođenih ruskim napadima.

- Najteža situacija je u Kijevu, Harkovu, Zaporožju i njihovim regionima - objavio je Zelenski.

Prema njegovim rečima, situacija je veoma teška i u Odeskoj oblasti, ali bi tokom dana trebalo da dođe do poboljšanja.

Problemi u snabdevanju prisutni su i u Černigovskoj, Sumskoj, Poltavskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

- Geografija rada obuhvata celu Ukrajinu, sa odgovarajućim zadacima u gotovo svakom regionu - naglasio je Zelenski.

