"ZDRAVO DONALDE, ZNAM DA JE RANO..." Makron objavio na "Iksu" snimak razgovora sa Trampom, iz voza za Kijev

P. Đurđević

17. 01. 2026. u 14:41

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron objavio je video snimak iza kulisa zajedničkog putovanja evropskih lidera u Kijev, koje se održalo 10. maja prošle godine.

Foto: Profimedia

Video takođe prikazuje trenutak kada je, u ranim jutarnjim satima po američkom vremenu, telefonom kontaktirao predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa. 

Video počinje u VIP vagonu voza kojim upravljaju Ukrajinske železnice, državni železnički operater Ukrajine, dok Makron putuje u Kijev sa britanskim premijerom Kirom Starmerom i poljskim premijerom Donaldom Tuskom.

Tokom vožnje i dolaska na železničku stanicu, Makron kaže da ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog treba „ohrabriti“ i kaže da će „biti sankcija ako se ne poštuje primirje“.

Zatim se vidi kako dogovara telefonski razgovor sa Trampom, dok evropski lideri i predsednik Zelenski razgovaraju u Marijinskom dvorcu u Kijevu.

- Zdravo, Donalde, znam da si poranio. Mogu li da te pozovem za dva minuta sa Zelenskim? Pozvaću te ponovo za dva minuta sa ostalima - kaže Makron američkom predsedniku.

Francuski predsednik zatim dodaje da „imaju dogovor sa Trampom“ i da treba da ga kontaktiraju iako je u Vašingtonu tada bilo 6 sati ujutru.

- Sada smo odlučili da podržimo prekid vatre koji će početi u ponedeljak i trebalo bi da traje 30 dana, kako bismo počeli da gradimo pravedan i trajan mir - navodi se u naraciji, pozivajući se na dogovor koji su evropski lideri i Zelenski postigli u Kijevu.

- Ako se prekid vatre prekrši, Evropljani i Amerikanci će pripremiti i koordinisati sankcije velikih razmera - kaže zatim francuski lider.

U videu, Makron takođe naglašava da se sudbina mira i slobode u Evropi odlučuje u Kijevu upravo u ovom trenutku. Snimak je deo dokumentarca koji će francuska televizija emitovati 20. januara, pod nazivom „Rat, Donald Tramp i mi“ (La Guerre, Donald Trump et nous).

(Dnevni Avaz)

