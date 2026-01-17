"ZDRAVO DONALDE, ZNAM DA JE RANO..." Makron objavio na "Iksu" snimak razgovora sa Trampom, iz voza za Kijev

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron objavio je video snimak iza kulisa zajedničkog putovanja evropskih lidera u Kijev, koje se održalo 10. maja prošle godine.

Video takođe prikazuje trenutak kada je, u ranim jutarnjim satima po američkom vremenu, telefonom kontaktirao predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa.

Video počinje u VIP vagonu voza kojim upravljaju Ukrajinske železnice, državni železnički operater Ukrajine, dok Makron putuje u Kijev sa britanskim premijerom Kirom Starmerom i poljskim premijerom Donaldom Tuskom.

Tokom vožnje i dolaska na železničku stanicu, Makron kaže da ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog treba „ohrabriti“ i kaže da će „biti sankcija ako se ne poštuje primirje“.

Zatim se vidi kako dogovara telefonski razgovor sa Trampom, dok evropski lideri i predsednik Zelenski razgovaraju u Marijinskom dvorcu u Kijevu.

- Zdravo, Donalde, znam da si poranio. Mogu li da te pozovem za dva minuta sa Zelenskim? Pozvaću te ponovo za dva minuta sa ostalima - kaže Makron američkom predsedniku.

Francuski predsednik zatim dodaje da „imaju dogovor sa Trampom“ i da treba da ga kontaktiraju iako je u Vašingtonu tada bilo 6 sati ujutru.

- Sada smo odlučili da podržimo prekid vatre koji će početi u ponedeljak i trebalo bi da traje 30 dana, kako bismo počeli da gradimo pravedan i trajan mir - navodi se u naraciji, pozivajući se na dogovor koji su evropski lideri i Zelenski postigli u Kijevu.

- Ako se prekid vatre prekrši, Evropljani i Amerikanci će pripremiti i koordinisati sankcije velikih razmera - kaže zatim francuski lider.

U videu, Makron takođe naglašava da se sudbina mira i slobode u Evropi odlučuje u Kijevu upravo u ovom trenutku. Snimak je deo dokumentarca koji će francuska televizija emitovati 20. januara, pod nazivom „Rat, Donald Tramp i mi“ (La Guerre, Donald Trump et nous).

