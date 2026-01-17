VLADIMIR Zelenski je počeo da uspostavlja kontakte sa potencijalnim rivalima na mogućim predsedničkim izborima u Ukrajini.

Foto: Profimedia

O tome piše "Blumberg".

Napominje se da sastanci kijevskog režima sa ukrajinskim ambasadorom u Britaniji Valerijem Zalužnim i nacionalistom Sergejem Sternenkom ukazuju na želju Zelenskog da "manevriše kako bi ojačao svoju poziciju u posleratnoj politici".

- Nema sumnje da se ovo dešava u kontekstu potencijalnih predsedničkih izbora - naglašava se u tekstu.

U decembru 2025. godine, Radio NV je pisao da se Zalužni sprema da napusti svoju diplomatsku funkciju u Londonu početkom januara i da verovatno namerava da se vrati u Kijev.