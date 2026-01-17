BUKTI UNUTARSTRANAČKI SUKOB U SAD: Republikanski senator Tilis u otvorenom "ratu" s Trampovim savetnicima

U SVOJOJ poslednjoj godini u Vašingtonu, senator Tom Tilis deluje slobodno od političkih ograničenja koja muče većinu njegovih stranačkih kolega.

Republikanac iz Severne Karoline, koji se ne kandiduje za reizbor, očigledno više nije zabrinut kako će njegove izjave odjeknuti u Beloj kući.

Iako često ističe lojalnost Donaldu Trumpu, Tills sve češće dovodi u pitanje kvalitet saveta koje predsednik dobija.

Njegova nedavna poruka iz Senata – „Završio sam sa ovim glupostima“ – bila je otvorena kritika Trampovih savetnika, koji, kako on smatra, neodgovorno promovišu ideju o američkom vojnom preuzimanju Grenlanda.

Tilis je bio jedan od retkih republikanaca koji su ove nedelje putovali u Dansku kao deo kongresne delegacije, jasno se distancirajući od retorike predsednikove pratnje.

Posebno je kritičan prema zameniku šefa kabineta Stivenu Mileru, rekavši da ne prihvata da „neki zvaničnik“ diktira njegove političke stavove.

Slične rezerve je pokazao i prema sekretarki za nacionalnu bezbednost Kristi Noem, nakon njene brze i kategorične odbrane policajca umešanog u smrtonosnu pucnjavu u Mineapolisu.

Tilis je bio među retkima koji su se protivili pokušajima da se preispitaju događaji od 6. januara 2021.

Podržao je postavljanje ploče u čast oficira koji su branili Kapitol, nazivajući to jednim od najgorih dana u svojoj senatorskoj karijeri.

Istovremeno, kritikovao je i demokrate zbog napada na policiju i Trampova pomilovanja onih koji su učestvovali u napadima, za koje je rekao da su povredili policajce i uništili institucije.

Iako je kritikovan zbog toga što je glasniji dok ulazi u političku penziju, Tilis to odbacuje. On kaže da mu je cilj da stvori povoljnije okruženje za republikance pred srednjoročne izbore i pomogne predsedniku da ostavi uspešnije nasleđe — pod uslovom da se okruži boljim savetnicima.

Njegov odnos sa Trampom je bio ozbiljno zategnut prošlog leta, kada je glasao protiv velikog poreskog i budžetskog paketa.

Predsednik ga je potom javno napao, a Tilis je ubrzo nakon toga objavio povlačenje iz politike. Tramp je hladno reagovao na nedavne kritike, rekavši da senator više neće biti u Senatu upravo zbog takvih stavova.

