"IRANSKA NACIJA SLOMILA KIČMU POBUNE" Hamnei: Protesti u Iranu posledica "američke pobune"

IRANSKI vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei izjavio je da su nedavni nemiri u Iranu izazvani, kako je naveo, "američkom pobunom čiji je cilj da proguta Iran".

Foto: Profimedia

U objavama na društvenim mrežama, Hamnei je rekao da je i da, prema njegovim rečima, mora da se obračuna i sa pobunjenicima, preneo je Skaj njuz.

On je naveo da Iran ne vodi zemlju u rat, ali da neće ostaviti nekažnjene, kako je rekao, "domaće i međunarodne kriminalce američke pobune".

Prema navodima iranskih državnih medija, Hamnei je za izazivanje nemira optužio "one povezane sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama", tvrdeći da su tokom protesta naneli veliku štetu i da je ubijeno "nekoliko hiljada ljudi".

Takođe je rekao da Iran smatra američkog predsednika Donalda Trampa "kriminalcem".

On je tako nazvao Trampa zbog, kako je naveo, nanošenja žrtava, štete i kleveta iranskom narodu tokom protesta, preneo je Rojters.

Hamnei je rekao da je "najnovija antiiranska pobuna" bila drugačija jer se, prema njegovim rečima, američki predsednik lično umešao, preneli su iranski mediji.

(Tanjug)

