SLOVAČKI PREMIJER ROBERT FICO U POSETI SAD: Sa Trampom se sastaje na Floridi

PREMIJER Slovačke Robert Fico sastaće se danas sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na Floridi tokom svoje radne posete Sjedinjenim Američkim Državama, saopštila je Služba za medije i informacije slovačke vlade.

Foto: Profimedia

Fico i Tramp će se sastati danas u 15.30 časova po lokalnom vremenu u Trampovoj rezidenciji Mar-a-Lago, navodi se u saopštenju, prenosi TASR. Fico je otputovao za SAD u četvrtak popodne, a u petak oko 15.00 časova po lokalnom vremenu sastao se u Vašingtonu sa američkim ministrom za energetiku, Kristoferom A. Rajtom.

Potom je, kako je najavljeno, prisustvovao ceremoniji potpisivanja sporazuma između vlada Slovačke i SAD o saradnji u oblasti civilne nuklearne energije. Ministarka ekonomije Slovačke Denisa Sakova i ministar spoljnih poslova Jurak Blanar takođe su otputovali u SAD sa Ficom.

(Tanjug)

