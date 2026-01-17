Svet

SLOVAČKI PREMIJER ROBERT FICO U POSETI SAD: Sa Trampom se sastaje na Floridi

V.N.

17. 01. 2026. u 07:21

PREMIJER Slovačke Robert Fico sastaće se danas sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na Floridi tokom svoje radne posete Sjedinjenim Američkim Državama, saopštila je Služba za medije i informacije slovačke vlade.

СЛОВАЧКИ ПРЕМИЈЕР РОБЕРТ ФИЦО У ПОСЕТИ САД: Са Трампом се састаје на Флориди

Foto: Profimedia

Fico i Tramp će se sastati danas u 15.30 časova po lokalnom vremenu u Trampovoj rezidenciji Mar-a-Lago, navodi se u saopštenju, prenosi TASR. Fico je otputovao za SAD u četvrtak popodne, a u petak oko 15.00 časova po lokalnom vremenu sastao se u Vašingtonu sa američkim ministrom za energetiku, Kristoferom A. Rajtom.

Potom je, kako je najavljeno, prisustvovao ceremoniji potpisivanja sporazuma između vlada Slovačke i SAD o saradnji u oblasti civilne nuklearne energije. Ministarka ekonomije Slovačke Denisa Sakova i ministar spoljnih poslova Jurak Blanar takođe su otputovali u SAD sa Ficom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BIVŠA SFRJ ZEMLJA ŠALJE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade

BIVŠA SFRJ ZEMLjA ŠALjE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade