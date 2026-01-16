Svet

NE PIŠE IM SE DOBRO: Tramp spremio brutalan odgovor svima koji ne podrže njegov plan za Grenland

В.Н.

16. 01. 2026. u 17:45

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi mogao da uvede carine zemljama koje ne podrže njegov plan da Sjedinjene Amerilke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom.

НЕ ПИШЕ ИМ СЕ ДОБРО: Трамп спремио бруталан одговор свима који не подрже његов план за Гренланд

Foto: Profimedia/x printskrin/ Jesper Møller Sørensen

"Mogu da uvedem carine ako zemlje ne podrže (plan za) Grenland, jer nam je potreban zbog nacionalne bezbednosti", rekao je Tramp na događaju u Beloj kući, preneo je NBC njuz.

Tramp nije davao dodatna objašnjenja.

Danska, u sklopu koje se Grenland nalazi, odbila je američke pozive da se Grenland preda SAD. 

Danska i Grenland pojačavaju vojno prisustvo u i oko Grenlanda sa NATO saveznicima u okviru vojnih vežbi na Arktiku, saopšteno je prethodno iz vojske Grenlanda.

Tramp je početkom nedelje saopštio da je naredio uvođenje carina od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom na bilo koji posao koji se obavlja sa Sjedinjenim Američkim Državama. 
 

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva