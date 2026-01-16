NE PIŠE IM SE DOBRO: Tramp spremio brutalan odgovor svima koji ne podrže njegov plan za Grenland
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi mogao da uvede carine zemljama koje ne podrže njegov plan da Sjedinjene Amerilke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom.
"Mogu da uvedem carine ako zemlje ne podrže (plan za) Grenland, jer nam je potreban zbog nacionalne bezbednosti", rekao je Tramp na događaju u Beloj kući, preneo je NBC njuz.
Danska, u sklopu koje se Grenland nalazi, odbila je američke pozive da se Grenland preda SAD.
Danska i Grenland pojačavaju vojno prisustvo u i oko Grenlanda sa NATO saveznicima u okviru vojnih vežbi na Arktiku, saopšteno je prethodno iz vojske Grenlanda.
Tramp je početkom nedelje saopštio da je naredio uvođenje carina od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom na bilo koji posao koji se obavlja sa Sjedinjenim Američkim Državama.
(Tanjug)
