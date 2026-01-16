PAHLAVI POZVAO ZAPAD: Pojačajte pritisak na Iran, protestanti moraju da svrgnu vlast

SIN poslednjeg iranskog šaha i opozicionar Reza Pahlavi danas je pozvao međunarodnu zajednicu da pojača pritisak na vladu u Teheranu da bi pomogla učesnicima protesta da svrgnu klerikalnu vlast.

Foto: Profimedia

Pahlavi, sin svrgnutog iranskog šaha u egzilu, održao je danas konferenciju za novinare u Vašingtonu kako bi pozvao na politički, ekonomski i vojni pritisak na Teheran, preneo je Rojters.

On je izneo tvrdnju da su značajni delovi iranske vojske i bezbednosnih snaga iskazali svoju lojalnost njemu i da je on u jedinstvenoj poziciji da obezbedi stabilnu tranziciju za zemlju.

Nakon što se pojavio kao istaknuta opoziciona ličnost, Pahlavi (65) nastoji da igra ulogu u budućnosti Irana, uprkos tome što je američki predsednik Donald Tramp ranije ove nedelje izjavio da nije siguran u njegovu sposobnost da prikupi podršku unutar zemlje.

- Iranski narod preduzima odlučne akcije na terenu. Sada je vreme da im se međunarodna zajednica u potpunosti pridruži - rekao je Pahlavi, koji živi u SAD.

On je takođe apelovao na pomoć Amerike, rekavši da iranski narod voli SAD i mrzi sadašnji režim u zemlji.

- Verujem da je predsednik Tramp čovek od reči i da će na kraju stati uz iranski narod, kao što je rekao - poručio je Pahlavi.

On je istovremeno rekao da ima vlastiti jasan plan za demokratsku tranziciju, i založio se za održavanje izbora i pravo iranskog naroda da izabere demokratsku formu vladavine, preneo je Skaj njuz.

Iranska opozicija je fragmentirana između rivalskih grupa i ideoloških frakcija, uključujući monarhiste koji podržavaju Pahlavija, a čini se da nije dovoljno organizovano prisutna na političkoj sceni, navodi Rojters.

Tramp je više puta pretio da će intervenisati u znak podrške demonstrantima u Iranu, podsetila je agencija.