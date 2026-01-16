Svet

PAHLAVI POZVAO ZAPAD: Pojačajte pritisak na Iran, protestanti moraju da svrgnu vlast

Новости онлине

16. 01. 2026. u 17:19

SIN poslednjeg iranskog šaha i opozicionar Reza Pahlavi danas je pozvao međunarodnu zajednicu da pojača pritisak na vladu u Teheranu da bi pomogla učesnicima protesta da svrgnu klerikalnu vlast.

ПАХЛАВИ ПОЗВАО ЗАПАД: Појачајте притисак на Иран, протестанти морају да свргну власт

Foto: Profimedia

Pahlavi, sin svrgnutog iranskog šaha u egzilu, održao je danas konferenciju za novinare u Vašingtonu kako bi pozvao na politički, ekonomski i vojni pritisak na Teheran, preneo je Rojters.

On je izneo tvrdnju da su značajni delovi iranske vojske i bezbednosnih snaga iskazali svoju lojalnost njemu i da je on u jedinstvenoj poziciji da obezbedi stabilnu tranziciju za zemlju.

Nakon što se pojavio kao istaknuta opoziciona ličnost, Pahlavi (65) nastoji da igra ulogu u budućnosti Irana, uprkos tome što je američki predsednik Donald Tramp ranije ove nedelje izjavio da nije siguran u njegovu sposobnost da prikupi podršku unutar zemlje.

- Iranski narod preduzima odlučne akcije na terenu. Sada je vreme da im se međunarodna zajednica u potpunosti pridruži - rekao je Pahlavi, koji živi u SAD.

On je takođe apelovao na pomoć Amerike, rekavši da iranski narod voli SAD i mrzi sadašnji režim u zemlji.

- Verujem da je predsednik Tramp čovek od reči i da će na kraju stati uz iranski narod, kao što je rekao - poručio je Pahlavi.

On je istovremeno rekao da ima vlastiti jasan plan za demokratsku tranziciju, i založio se za održavanje izbora i pravo iranskog naroda da izabere demokratsku formu vladavine, preneo je Skaj njuz.

Iranska opozicija je fragmentirana između rivalskih grupa i ideoloških frakcija, uključujući monarhiste koji podržavaju Pahlavija, a čini se da nije dovoljno organizovano prisutna na političkoj sceni, navodi Rojters.

Tramp je više puta pretio da će intervenisati u znak podrške demonstrantima u Iranu, podsetila je agencija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAHAR SUROV PREMA BIVŠOJ SUPRUZI: Goca liči na Mongolku - sve matorke hoće da se podmlade

ZAHAR SUROV PREMA BIVŠOJ SUPRUZI: "Goca liči na Mongolku - sve matorke hoće da se podmlade"