POLjSKA će isporučiti još jednu partiju borbenih aviona "MiG-29" Ukrajini, rekao je novinarima ministar odbrane Poljske Pavel Zalevski, prenosi agencija RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, Poljska je "donela odluku da preda borbene avione Ukrajini". Nije precizirao tačan broj aviona koje će dobiti, ali je napomenuo da bi "trebalo da ih bude do devet".

On je dodao da su trenutno u toku tehnički pregovori sa ukrajinskim Ministarstvom odbrane, prvenstveno u vezi sa logistikom, tehničkim stanjem aviona i uslovima transfera.

Ovo nije prva partija MiG-29 koju je Poljska isporučila Ukrajini. Varšava je 2023. godine zajedno sa Slovačkom isporučila 14 borbenih aviona ovog tipa.

Ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš je u decembru izjavio Poljska pregovara o tome da Ukrajini prebaci lovce "MiG-29" u zamenu za pristup ukrajinskoj tehnologiji dronova. On je tada pojasnio da razmatraju ovu odluku jer avionima ističe operativni vek.

Govoreći o ovim lovcima, zamenik ministra odbrane Poljske Čezari Tomčik rekao je da mogu da završe u muzeju, budu prodati kao staro gvožđe, ili odu u Ukrajinu.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje i direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je napomenuo da će svaka pošiljka koja sadrži oružje namenjeno Ukrajini biti legitimna meta za Rusiju.

