PREDSEDNIK ČEŠKE GENERAL PAVEL: Obezbedićemo Ukrajini borbene avione sposobne za obaranje dronova

ČEŠKA će uskoro Ukrajini obezbediti borbene avione sposobne da obaraju neprijateljske dronove, izjavio je danas predsednik Češke Petr Pavel tokom sastanka sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u Kijevu.

Foto: Profimedia

Pavel nije precizirao tip aviona, ali je, podseća Rojters, pre dve godine najavio mogućnost prenosa čeških lovaca L-159.

-Češka može u relativno kratkom vremenu da obezbedi nekoliko borbenih aviona, koji su veoma efikasni u borbi protiv dronova, i verujem da ćemo brzo i uspešno zaključiti ovo pitanje, rekao je Pavel na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Zelenskim.

On je dodao da bi Prag mogao Ukrajini da isporuči i sisteme ranog upozoravanja, poput pasivnih radara.

Pavel, bivši general i predsednik NATO Odbora za vojna pitanja, dugo je podržavao Ukrajinu i češku inicijativu za snabdevanje Kijeva velikokalibarskom municijom koju finansiraju zapadni donatori.

Nova češka vlada, na čelu sa Andrejom Babišom, odlučila je da nastavi inicijativu, ali je obećala da neće koristiti državna sredstva za pomoć Ukrajini.

Češka vojska trenutno raspolaže sa 24 L-159 aviona u konfiguracijama za jednog i dva pilota, uglavnom za obuku i podršku kopnenim snagama.

Glavni lovci su 14 švedskih Saab JAS-39 Gripen, a za isporuku posle 2030. naručeno je 24 američka F-35 aviona.

(Tanjug)

