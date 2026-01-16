FICO SE SASTAJE SA TRAMPOM: Slovački premijer u poseti SAD
PREMIJER Slovačke Robert Fico sastaće se sutra sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na Floridi tokom svoje radne posete Sjedinjenim Američkim Državama, saopštila je danas Služba za medije i informacije slovačke vlade.
Fico i Tramp će se sastati sutra u 15.30 časova po lokalnom vremenu u Trampovoj rezidenciji Mar-a-Lago, navodi se u saopštenju, prenosi TASR.
Fico je otputovao za SAD u četvrtak popodne, a danas oko 15.00 časova po lokalnom vremenu sastaće se u Vašingtonu sa američkim ministrom za energetiku, Kristoferom A. Rajtom.
Potom će, kako je najavljeno, prisustvovati ceremoniji potpisivanja sporazuma između vlada Slovačke i SAD o saradnji u oblasti civilne nuklearne energije.
Ministarka ekonomije Slovačke Denisa Sakova i ministar spoljnih poslova Jurak Blanar takođe su otputovali u SAD sa Ficom.
(Tanjug)
