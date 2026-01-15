ORBAN SE OGLASIO O GRENLANDU: Evo ko treba da odlučuje o sudbini ostrva

SUDBINA Grenlanda treba da se razmatra na pregovorima premijerke Danske Mete Frederiksen i predsednika SAD Donalda Trampa, bez mešanja drugih zemalja, smatra predsednik vlade Mađarske Viktor Orban.

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

On se saglasio sa mišljenjem predsednika Poljske Karola Navrockog, koji je izjavio da „razmatranje pitanja o Grenlandu pre svega treba da ostane stvar premijerke Danske i predsednika Donalda Trampa“.

- Pravilno rečeno. Dobra misao - napisao je Orban na Iksu, komentarišući Navrockove reči.

EU: Podrška teritorijalnom integritetu Danske

Ranije je zvanična predstavnica Evropske komisije Anita Hiper izjavila da Evropska unija podržava teritorijalni integritet Danske, u čiji sastav kao autonomna teritorija ulazi Grenland.

Sa svoje strane, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas izrazila je duboku zabrinutost u vezi sa pretenzijama SAD na ovu teritoriju.

Prema njenim rečima, evropske zemlje raspravljaju o tome da li je pretnja Grenlandu od strane Sjedinjenih Država realna i kako na nju treba odgovoriti.

Tramp ponovo govorio o pripajanju Grenlanda SAD

Tramp je više puta govorio o želji da pripoji Grenland SAD i još tokom svog prvog predsedničkog mandata predlagao je da kupi ovo ostrvo.

Godine 2025. izrazio je uverenje da on može biti anektiran, a 4. januara 2026. godine izjavio je da je Sjedinjenim Državama potrebna kontrola nad Grenlandom iz razloga nacionalne bezbednosti.

Nakon toga je Bela kuća dovela u pitanje pravo Danske da kontroliše ovu teritoriju i saopštila da ona treba da postane deo SAD.

Sastanak u Vašingtonu i formiranje radne grupe

14. januara u Vašingtonu je održan sastanak ministara spoljnih poslova Danske i Grenlanda Larsa Lekea Rasmusena i Vivijan Mocfeldt sa potpredsednikom SAD Džej-Di Vensom i državnim sekretarem Markom Rubiom. Po završetku konsultacija, Rasmusen je saopštio da Danska nije uspela da ubedi SAD da odustanu od težnje da pripoje Grenland. Strane su se dogovorile da formiraju radnu grupu kako bi se proučila mogućnost postizanja kompromisa po pitanju budućnosti ostrva.