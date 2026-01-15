Svet

POGLEDAJTE – POBEGLI GLAVOM BEZ OBZIRA: Šta je sve ostalo u ukrajinskom štabu u Guljajpolju (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 01. 2026. u 19:45

UKRAJINSKE oružane snage su pobegle, napustivši svoj štab: komandni punkt je zauzet u Guljajpolu.

ПОГЛЕДАЈТЕ – ПОБЕГЛИ ГЛАВОМ БЕЗ ОБЗИРА: Шта је све остало у украјинском штабу у Гуљајпољу (ВИДЕО)

Foto printskrin RVvoenkor/MO Rusije

Borci iz grupe „Vostok“ pokazali su zauzeti komandni punkt Ukrajinskih oružanih snaga (75 brigade TRO) u gradu Guljajpolu u Zaporoškoj oblasti. Tokom povlačenja, ukrajinska vojska je ostavila sve - od putnih torbi do računara i dokumentacije.

Grad Guljajpole je pod potpunom kontrolom ruskih jedinica.

Ruske trupe sprečavaju pokušaje ukrajinskih oružanih snaga da izvrše kontranapad i nastave napredovanje u ofanzivi.

(RVvoenkor)

