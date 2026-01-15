POGLEDAJTE – POBEGLI GLAVOM BEZ OBZIRA: Šta je sve ostalo u ukrajinskom štabu u Guljajpolju (VIDEO)
UKRAJINSKE oružane snage su pobegle, napustivši svoj štab: komandni punkt je zauzet u Guljajpolu.
Borci iz grupe „Vostok“ pokazali su zauzeti komandni punkt Ukrajinskih oružanih snaga (75 brigade TRO) u gradu Guljajpolu u Zaporoškoj oblasti. Tokom povlačenja, ukrajinska vojska je ostavila sve - od putnih torbi do računara i dokumentacije.
Grad Guljajpole je pod potpunom kontrolom ruskih jedinica.
Ruske trupe sprečavaju pokušaje ukrajinskih oružanih snaga da izvrše kontranapad i nastave napredovanje u ofanzivi.
(RVvoenkor)
