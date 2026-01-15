AMERIČKI NOSAČ AVIONA KRENUO KA BLISKOM ISTOKU: Da li je na pomolu napad na Teheran?
AMERIČKI nosač aviona ide ka Bliskom istoku u jeku tenzija s Iranom, javljaju mediji iz SAD, Pentagon Trampu predstavio opcije za napad na Teheran
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Iran "ne planira" da pogubi demonstrante uhapšene na protestima koji u toj zemlji traju od 28. decembra, ali i dalje ne isključuje mogućnost vojne akcije SAD.
Pentagon je prilagodio opcije za napad kako bi ispunio ciljeve koje je postavio Tramp, koji je članovima tima za nacionalnu bezbednost Bele kluće poručio da želi da američka akcija nanese brz i odlučan udarac vlastima u Teheranu.
Izvori medija iz Vašingtona navode da predsednik SAD nastoji da izbegne sukob koji bi trajao duže i mogao da se otegne.
- Ukoliko (Tramp) uradi nešto, on želi da to bude defintivno - kazala za NBC osoba upoznata sa stavovima šefa Bele kuće.
(Kurir)
