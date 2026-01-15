ODJEKNULA DETONACIJA, OGROMAN OBLAK DIMA PREKRIO NEBO: Teška saobraćajna nesreća na autoputu, eksplodirala cisterna?!

ŠTAJERSKI auto-put u Sloveniji zatvoren je u oba smera između čvorova Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica jug zbog teške saobraćajne nesreće.

Foto: Printskrin/Radio Rogla

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi Radio Rogla, u saobraćajnoj nesreći je eksplodirala cisterna na Štajerskom auto-putu, a detonacija se navodno čula u većem delu Slovenske Bistrice.

Zbog teške saobraćajne nesreće, Štajerski auto-put u Sloveniji zatvoren je u oba smera između čvorova Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica jug.

Vozačima putničkih vozila savetuje se da se na čvoru Slovenske Konjice preusmere na regionalni put ka Mariboru, a na čvoru Slovenska Bistrica na regionalni put ka Celju, saopšteno je iz Saobraćajno-informativnog centra Slovenije.

Zatvoren je ulaz Slovenska Bistrica jug u smeru Ljubljane, kao i ulaz Slovenske Konjice u smeru Maribora.

Zastoji se stvaraju i na auto-putu i na regionalnim putevima. Iz Saobraćajno-informativnog centra pozivaju vozače da u kolonama formiraju hitni (spasilački) koridor.

Za teretna vozila koja saobraćaju između Maribora i Ljubljane u oba smera preporučuje se obilazni pravac preko Hrvatske.

Kako navode, u nesreći je učestvovalo više vozila.

Očekuju se zvanična saopštenja policije i vatrogasaca.

(dnevnik.hr)

