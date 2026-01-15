ODJEKNULA DETONACIJA, OGROMAN OBLAK DIMA PREKRIO NEBO: Teška saobraćajna nesreća na autoputu, eksplodirala cisterna?!
ŠTAJERSKI auto-put u Sloveniji zatvoren je u oba smera između čvorova Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica jug zbog teške saobraćajne nesreće.
Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi Radio Rogla, u saobraćajnoj nesreći je eksplodirala cisterna na Štajerskom auto-putu, a detonacija se navodno čula u većem delu Slovenske Bistrice.
Zbog teške saobraćajne nesreće, Štajerski auto-put u Sloveniji zatvoren je u oba smera između čvorova Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica jug.
Vozačima putničkih vozila savetuje se da se na čvoru Slovenske Konjice preusmere na regionalni put ka Mariboru, a na čvoru Slovenska Bistrica na regionalni put ka Celju, saopšteno je iz Saobraćajno-informativnog centra Slovenije.
Zatvoren je ulaz Slovenska Bistrica jug u smeru Ljubljane, kao i ulaz Slovenske Konjice u smeru Maribora.
Zastoji se stvaraju i na auto-putu i na regionalnim putevima. Iz Saobraćajno-informativnog centra pozivaju vozače da u kolonama formiraju hitni (spasilački) koridor.
Za teretna vozila koja saobraćaju između Maribora i Ljubljane u oba smera preporučuje se obilazni pravac preko Hrvatske.
Kako navode, u nesreći je učestvovalo više vozila.
Očekuju se zvanična saopštenja policije i vatrogasaca.
(dnevnik.hr)
BONUS VIDEO - Sahranjen heroj Stefan, grob prekriven cvećem i vencima
Preporučujemo
POGINULA JEDNA OSOBA, OSAM POVREĐENO: Sudar autobusa i automobila na Smederevskom putu
15. 01. 2026. u 09:48
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD BUBANj POTOKA: Sudar četiri vozila - poginuo muškarac
15. 01. 2026. u 09:21
ZAVRŠEN SUDBONOSNI SASTANAK OKO GRENLANDA! Pomeren iz Bele kuće, trajao 50 minuta, a o jednoj fotografiji svi govore (FOTO)
ZVANIČNI sastanak na visokom nivou oko Grenlanda, na kojem su učestvovali američki potpredsednik Džej Di Vens, američki državni sekretar Marko Rubio i ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Lars Loke Rasmusen i Vivijan Mocfelt, završen je nakon 50 minuta.
14. 01. 2026. u 18:36
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
BALKANCI O ŽIVOTU U EVROPI: Pustiće te da crkneš - ti njega ugostiš gozbom, on misli da si seljačina
MNOGI sanjaju o životu u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, zamišljajući mir, red i bolji standard. Ipak, iskustva naših ljudi koji su se preselili otkrivaju da život u zapadnoj Evropi često nosi neočekivane izazove koji mogu šokirati one koji su navikli na balkansku spontanost i toplinu.
13. 01. 2026. u 10:22
Komentari (0)