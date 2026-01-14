ZELENSKI ZAKUKAO: Rusija napala energetske objekte, lansirano 113 dronova i tri rakete

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija tokom noći nastavila napade na ukrajinske zajednice i energetski sektor.

Na udaru su bili regioni Dnjepar, Žitomir, Zaporožje, Harkov i Herson, a glavne mete bili su energetski objekti i kritična infrastruktura za snabdevanje grejanjem i električnom energijom, napisao je Zelenski na mreži Iks.

Prema njegovim navodima, jutros su sistemi protivvazdušne odbrane delovali iznad Kijeva i Kijevske oblasti, kao i u Černigovskoj oblasti, gde je proglašena vazdušna uzbuna.

Zelenski je rekao da je ukupno lansirano 113 jurišnih dronova, od kojih je oko 70 bilo tipa "šahed", kao i tri balističke rakete.

On je zahvalio ukrajinskim snagama protivvazdušne odbrane, jedinicama za elektronsko ratovanje, bespilotnim sistemima i mobilnim vatrenim grupama, kao i ekipama koje rade na saniranju posledica napada.

Predsednik Ukrajine je naglasio da je prioritet zemlje jačanje protivvazdušne odbrane, posebno obezbeđivanje raketa za postojeće sisteme, doprinos partnerskoj inicijativi PURL, korišćenje evropskih rezervi i brža primena sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Ako budemo mogli da se suprotstavimo ruskim napadima sa stoprocentnom efikasnošću, ruski teror će postati besmislen", poručio je Zelenski i dodao da je zahvalan svim zemljama koje su spremne da pomognu Ukrajini.



