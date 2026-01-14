STIGLO UDARNO NAREĐENJE: Ukrajinske snage se hitno povlače sa ovog položaja
UKRAJINSKE oružane snage napuštaju svoje položaje u Harkovskoj oblasti, ostavljajući za sobom mine, saopštile su ruske bezbednosne strukture za agenciju RIA Novosti.
Prema navodima izvora, ukrajinske jedinice povlače se sa linija fronta i pri tome miniraju napuštene rovove, dok se, kako je navedeno, mine postavljaju i na daljinu uz pomoć bespilotnih letelica.
Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da vojska uspešno sprovodi zadatak uspostavljanja bezbednosne tampon-zone duž granice sa Harkovskom oblašću.
(Tanjug, RIA Novosti)
