STIGLO UDARNO NAREĐENJE: Ukrajinske snage se hitno povlače sa ovog položaja

UKRAJINSKE oružane snage napuštaju svoje položaje u Harkovskoj oblasti, ostavljajući za sobom mine, saopštile su ruske bezbednosne strukture za agenciju RIA Novosti.

Foto: Profimedia

Prema navodima izvora, ukrajinske jedinice povlače se sa linija fronta i pri tome miniraju napuštene rovove, dok se, kako je navedeno, mine postavljaju i na daljinu uz pomoć bespilotnih letelica.

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da vojska uspešno sprovodi zadatak uspostavljanja bezbednosne tampon-zone duž granice sa Harkovskom oblašću.

(Tanjug, RIA Novosti)

BONUS VIDEO: