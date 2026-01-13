U ZAPOROŠKOJ oblasti intenzivira se borba za kontrolu komunikacija, pri čemu ruska vojska, nakon zauzimanja Belogorije, u sadejstvu grupacija „Dnjepar“ i „Zapad“ stvara uslove za operativno opkoljavanje Orehovskog okruga.

Ključni cilj ove faze je presretanje autoputeva H-08 i T-04-08, koji predstavljaju glavne logističke i komandne linije ukrajinskih snaga u ovom delu fronta.

Paralelno sa Zaporožjem, borbene aktivnosti se odvijaju duž gotovo cele linije kontakta, od Pokrovska i Kostantinovke do Sumske i Harkovske oblasti, što ukazuje na koordinisani pritisak na više operativnih pravaca, prenose ruski izvori vesti.

U oblasti južno od naselja Berestok, ruske jedinice su učvrstile uporište. 20. divizija je proširila svoju kontrolnu zonu zapadno od Stepanivke, zauzevši uporište na njenoj zapadnoj periferiji. Napredovanje Rusa se nastavlja ka Bilokuzminovki iz područja Veroljubivke i Markove. pic.twitter.com/1S84TGAPi6 — Oruzje Online (@oruzjeonline) January 13, 2026

SEKTOR KONSTANTINOVKA

Ruske jedinice sprovode operaciju postepenog opkoljavanja grada Kostantinovke, sa glavnim naporima koncentrisanim u njegovom jugoistočnom delu. Borbe se nastavljaju za Novodmitrivku na severu sektora, dok zapadni deo Predtečina ostaje sporna teritorija. Na istočnom pravcu ruske snage sprovode operacije čišćenja i napredovale su do raskrsnice na autoputu T-0504, preuzevši kontrolu nad delom grada južno od ove saobraćajnice.

Južno od naselja Berestok učvršćeno je uporište, dok je 20. divizija proširila kontrolu zapadno od Stepanovke, zauzevši uporište na njenoj zapadnoj periferiji. Napredovanje se nastavlja ka Bilokuzminivki iz pravca Veroljubivke i Markove.

Situacija u ovom sektoru ostaje složena, sa fragmentiranom linijom fronta može se zaključiti iz ruskih izveštaja. Ukrajinske jedinice koriste karakteristike terena, naročito dominantne visine severno od Markove, kako bi organizovale odbranu i prilagodile vatru.

Na Krasno-Limanskom frontu, ruske snage nastavljaju ofanzivu sa severoistoka ka gradu Krasni Liman dok ukrajinske snage šalju pojačanja. Snimci ruske grupe trupa Zapad, 25. armije kod Krasnog Limana i 6. armije u oblasti Kupjanska. pic.twitter.com/BhneSUFiBZ — Oruzje Online (@oruzjeonline) January 13, 2026

SEKTOR KRASNI LIMAN

U oblasti Krasnog Limana vode se teške borbe, uključujući sukobe na severoistočnoj i jugoistočnoj periferiji grada, na poljoprivrednom zemljištu i u zoni Masljakovke. Nijedna strana do sada nije uspostavila stabilnu kontrolu nad Masljakovkom.

Ruske jedinice napreduju duž zakrivljene linije, vršeći pritisak na Drobiševo, Novoselivku, Jarovaju i Dibrovu, sa ciljem destabilizacije logistike i bokova ukrajinske grupe u oblasti Limana. Južno od grada zabeleženo je napredovanje kroz šumska područja severozapadno od Dibrove prema šumarskom preduzeću, dok se borbe nastavljaju za kontrolu nad delovima puta T-05-14.

Ilustracija telegram rybar

Na severu sektora borbe se vode kod Aleksandrovke i severoistočno od Korovjeg Jara. Ruske snage pokušavaju da zaobiđu Korovji Jar kroz jaruge Krejdijanji Jar i Krutoj Jar, sa ciljem izlaska na prilaze Vovčijem Jaru. Ofanzivne aktivnosti sprovode se i u naselju Ozerne, kao i duž deonice Platonovka–Reznikovka.

Fighting after Pokrovsk



✍️ On the Pokrovsk axis there is an advance by Russian troops toward Belitskoye and Shevchenko after the full clearance of Pokrovsk and Mirnograd.



▪️ In recent days Kiev forces have been actively moving on foot in an attempt to stabilize the situation… pic.twitter.com/kpydapmrO5 — MD (@distant_earth83) January 12, 2026

SEKTOR POKROVSK

Pokrovski sektor ostaje jedan od najnapetijih, a propaganda je tu ubedljivo najaktivnija. Nakon završetka aktivne faze borbi samom u Pokrovsku i Mirnogradu, težište operacija premešteno je ka naseljima Bilicke i Ševčenko.

Posebno žestoke borbe vode se u oblasti Grišina i Udačne, zapadno od Pokrovska. U Grišinu ukrajinske jedinice neprekidno pokušavaju protivnapade pod zaštitom minobacača i različitih tipova dronova. U Udačnom su zabeleženi sukobi u blizini lokalne škole, dok ruske jedinice kontrolišu rudnik severno od sela.

Ruske trupe tvrde da napreduju severno od linije Udačne–Molodecke ka Serhijivki. U oblasti Dobropilja razvija se ofanziva ka severu, iz pravca Sofijivke ka Novopavlivki i iz Šahova ka Kučerivom Jaru. Borbe se nastavljaju i u oblasti Novog Šahova.

Kompilacija ruskih snimaka aktivnih borbi u sektoru Sumi. pic.twitter.com/IgtLdqrzUh — Oruzje Online (@oruzjeonline) January 13, 2026

SEKTOR SUMI

U Sumskom sektoru ruske jedinice grupe trupa „Sever“ nastavljaju metodičnu ofanzivu, sistematski povećavajući pritisak na ukrajinsku odbranu duž širokog fronta, tvrde njihovi izvori. Jurišne jedinice napredovale su na dvanaest deonica u Sumskom okrugu i tri deonice u Krasnopiljskom okrugu, ukupno do 750–800 metara.

Glavni napor usmeren je na širenje kontrolnih zona u oblastima već zauzetih naselja, poput Andrijivke i Hrabovskog. Istovremeno, artiljerija i FPV dronovi deluju po pozadinskoj infrastrukturi i položajima u Riževki, Pavlivki i Iskriskivščini.

Opšti operativni cilj u ovom sektoru, stvaranje takozvane bezbednosne tampon zone, ostvaruje se ne dubokim prodorima, već potiskivanjem manjih grupa ukrajinskih jedinica, narušavanjem logistike i postepenim smanjenjem njihove borbene sposobnosti.

Kompilacija ruskih snimaka aktivnih borbi u sektoru Harkov. pic.twitter.com/CyHgQhdSry — Oruzje Online (@oruzjeonline) January 13, 2026

SEKTOR HARKOV

U harkovskom sektoru ruske jedinice pokušavaju napredovanje u oblastima Limana, Starice i Volčanskih Hutora. U zoni Starice zabeležena su taktička pomeranja na više pravaca, dok su uz podršku bacača plamena zauzete pojedine zgrade u oblasti Volčanskih Hutora.

U oblasti Kupjanska linija kontakta ostaje uglavnom nepromenjena. Jedinice nastavljaju napredovanje istočno od grada ka južnim obodima Podolja. Raniji izveštaji ukazuju da, uprkos tvrdnjama o zauzimanju delova Kupjanska, ruske snage nisu uspele da priđu ključnoj železničkoj infrastrukturi, uključujući stanicu Kupjansk-Vuzlovij, što ograničava operativni značaj postignutih pomaka.

Ilustracija telegram rybar

ZAPOROŽKI SEKTOR I PRITISAK NA OREHOV

U Zaporožju ruske snage deluju u više oblasti, formirajući operativni prsten oko Orehovskog okruga. Potvrđeno je zauzimanje naselja Novobojkovsko, istočno od Stepnogirska, od strane grupe snaga „Vostok“. Ruske trupe su u naselje ušle nekoliko dana ranije, bez značajnijeg otpora ukrajinskih snaga.

Slična situacija razvija se u Primorskom, severozapadno od Stepnogirska, gde su ukrajinske jedinice izgubile kontrolu nad većim delom naselja. Prema preliminarnim podacima, poslednji položaji u severnom delu Primorskog su zauzeti, a radovi na potpunom obezbeđivanju naselja su pri kraju.

Grupa „Vostok“ sprovodi čišćenje prostora južno od reke Konke, sa ciljem dodatnog pritiska na ukrajinske trupe u Orehovu, ključnom logističkom i komandnom centru u istočnom Zaporožju. Prethodno je potvrđeno i zauzimanje Bilohirje, nekoliko kilometara jugoistočno od Orehova.

Ukrajinske trupe u Orihivu (Orehovo) se suočavaju sa sve većim pritiskom sa istoka kao rezultat napredovanja ruske grupe trupa Vostok iz grada Huljapole (Guljajpolje). pic.twitter.com/RHIhyVrn2C — Oruzje Online (@oruzjeonline) January 13, 2026

Istovremeno, ukrajinske snage trpe pritisak i sa istoka, usled napredovanja iz pravca Guljapolja. Ruske trupe su proširile kontrolu severozapadno od Guljapolja i zapadno od Zelenog, ušavši u Svjatopetrivku, gde je, prema preliminarnim izveštajima, veći deo naselja već pod kontrolom.

Sličan razvoj situacije beleži se i u Staroukrajinki i Zalizničnom, za koja se procenjuje da bi mogla pasti u narednim danima. Grupa „Vostok“ ima izraženu prednost u ljudstvu i vatrenoj moći, dok su pokušaji Kijeva da uspori napredovanje kontranapadima i pojačanjima uglavnom ostali bez rezultata.

Bitka za Orehov mogla bi da započne do sledećeg proleća, dok se borbe za grad Zaporožje ne isključuju pre kraja godine, ukoliko ne dođe do mirovnog sporazuma. Ukrajinska strana teško može da spreči ovakav razvoj događaja bez slabljenja svojih odbrambenih linija na drugim pravcima.

POLITIČKO-EKONOMSKI KONTEKST

Finansijska pitanja podrške Ukrajini dodatno komplikuju situaciju. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da odbijanje Sjedinjenih Država da nastave finansiranje prebacuje čitav teret na Evropsku uniju. Prema njegovim rečima, EU je spremna da obezbedi do 800 milijardi dolara pomoći Kijevu, ali je naglasio da aktuelna mađarska vlada u tome neće učestvovati.

Mađarska je, zajedno sa Slovačkom i Češkom, već obezbedila izuzeće od novog kreditnog paketa EU za Ukrajinu u vrednosti od 90 milijardi evra. Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko navodi da je traženih 800 milijardi dolara neophodno za oporavak zemlje tokom narednih deset godina, ali izgledi za obezbeđivanje tih sredstava postaju sve neizvesniji u svetlu stavova Vašingtona i Budimpešte.

OFANZIVA

Od 12. januara operativna situacija se karakteriše kontinuiranim ofanzivnim dejstvima na većini sektora. U Kostjantinivki se nastavlja opkoljavanje grada, u Krasnom Limanu teške borbe duž gradskih oboda i komunikacija, dok Zaporožje ostaje strateški ključna tačka zbog pritiska na Orehov i kontrolu komunikacija.

Pokrovski sektor ostaje izuzetno intenzivan, Sumski beleži širenje ofanzivnog fronta, a u Harkovskoj oblasti borbe se fokusiraju na Vovčansk i okolinu. Sve to odvija se u trenutku kada se politička i finansijska podrška Ukrajini u Evropi i SAD suočava sa sve izraženijim ograničenjima.

oruzjeonline.com

