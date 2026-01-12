Svet

AMERIKA PRETI NOVIM BOMBARDOVANJEM: Monstruozne poruke stižu iz Bele kuće

Novosti online

12. 01. 2026. u 20:19

VOJNI vazdušni udari na Iran su jedna od mogućih akcija SAD, prema rečima portparola Bele kuće.

Foto: Profimedia

Ipak, u Beloj kući navode da je diplomatija uvek "prva opcija predsednika".

- On je već govorio da se javne izjave iranskih vlasti primetno razlikuju od signala koje administracija dobija putem zatvorenih kanala, te da predsednik te signale smatra važnim i da ih pažljivo proučava - ističu u Beloj kući.

U Beloj kući navode i da specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof nastavlja da igra važnu ulogu u diplomatskim naporima Vašingtona na iranskom pravcu.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp izjavio da bi se Iran suočio sa neviđenim udarcima ako bi Teheran napadnuo američke baze.

