AMERIKA PRETI NOVIM BOMBARDOVANJEM: Monstruozne poruke stižu iz Bele kuće

VOJNI vazdušni udari na Iran su jedna od mogućih akcija SAD, prema rečima portparola Bele kuće.

Foto: Profimedia

Ipak, u Beloj kući navode da je diplomatija uvek "prva opcija predsednika".

- On je već govorio da se javne izjave iranskih vlasti primetno razlikuju od signala koje administracija dobija putem zatvorenih kanala, te da predsednik te signale smatra važnim i da ih pažljivo proučava - ističu u Beloj kući.

U Beloj kući navode i da specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof nastavlja da igra važnu ulogu u diplomatskim naporima Vašingtona na iranskom pravcu.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp izjavio da bi se Iran suočio sa neviđenim udarcima ako bi Teheran napadnuo američke baze.