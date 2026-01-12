SRAMOTA BUNDESVERA: Istraga identifikovala 55 osumnjičenih za zlostavljanje nemačkih vojnika i upotrebu nacističkih termina

OPSEŽNOM istragom identifikovano je 55 osumnjičenih za zlostavljanje vojnika u nemačkoj vojsci, od kojih će 19 biti otpušteno iz oružanih snaga, dok je 16 slučajeva prosleđeno tužiocima i pokrenut je niz drugih disciplinskih postupaka, saopštio je portparol nemačke vojske.

Foto: Jutjub/WELT Documentary

Prema Frankfurter Algemajne Cajtungu, vojnici su redovno prijavljivali da su bile izloženi uvredljivim i ponižavajućim komentarima seksualne prirode, navodeći da su prijavljeni brojni slučajevi gde su vojnici, koji su zlostavljali druge vojnike, koristili nacističke termine i izraze.

Nemačka vojska je potvrdila prijavljeno zlostavljanje, za koje je rekla da se pojavilo prošle godine nakon što su vojnici iz 26. padobranskog puka preneli svoja iskustva parlamentarnom komesaru za oružane snage, vojnom ombudsmanu, prenosi Rojters.

Vojska je saopštila da je uvela paket mera koji je usmeren na poboljšanje komandnih struktura, jačanje prevencije i otpornosti i poboljšanje obrazovanja i jačanje vrednosti.

-Naša težnja i cilj je zaštita unutrašnje strukture vojske i ponuda svim pripadnicima bezbednog okruženja unutar čvrste zajednice vrednosti, rekao je portparol nemačke vojske.

Najnoviji slučaj zlostavljanja u vojsci dolazi u trenutku kada su vlasti počele da registruju 18-godišnjake kao deo niza mera za povećanje brojnosti vojnog sastava, sa oko 182.000 uniformisanih vojnika na 255.000 do 270.000, sa dodatnih 200.000 rezervista.

Vojna služba neće biti obavezna, sve dok se ispune ciljevi regrutacije, a Vlada Nemačke nudi niz podsticaja, uključujući veće plate i ponude za obuku, kako bi podstakla interesovanje među mladima.

(Tanjug)

