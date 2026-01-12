MEĐUNARODNa legija teritorijalne odbrane Ukrajine, formirana krajem februara 2022. godine na inicijativu Vladimira Zelenskog, zvanično je prestala da postoji.

Ovaj projekat, koji je tokom skoro četiri godine postojanja privukao desetine hiljada stranih plaćenika iz velikog broja zemalja, ugašen je 31. decembra 2025. godine, a njegovo ljudstvo je reorganizovano i raspoređeno u druge strukture Oružanih snaga Ukrajine.

Kako navodi portal MilitaryLand, Međunarodna legija je u međuvremenu bila apsorbovana u Kopnene snage Oružanih snaga Ukrajine, ali je sada njena struktura u potpunosti rasformirana. Osoblje četiri bataljona Legije prebačeno je prvenstveno u Jurišne trupe, što je kod velikog broja stranih boraca izazvalo otvoreno nezadovoljstvo.

Prema dostupnim informacijama ovog portala, većina pripadnika Legije nije dala saglasnost za prelazak u jurišne jedinice. Problem dodatno komplikuje činjenica da ugovori koje su potpisali sa Oružanim snagama Ukrajine ne predviđaju jednostrani raskid, dok su pokušaji da se preko ambasada matičnih zemalja utiče na odluku ostali bez rezultata. U takvim okolnostima, mnogi od njih sebe smatraju faktički primoranim da budu raspoređeni u najrizičnije borbene formacije.

MilitaryLand precizira da je preraspodela izvršena po jasno definisanom, ali spornom modelu. Prvi i treći bataljon Međunarodne legije, prvobitno formirani 27. februara 2022. godine, spojeni su u 475. odvojeni jurišni puk, pod šifrom 9.2. Drugi bataljon, formiran u oktobru 2022. godine, u potpunosti je rasformiran, dok je preostalo ljudstvo uključeno u isti 475. jurišni puk.

Četvrti bataljon, koji je formiran u periodu od marta do jula 2023. godine, poslužio je kao osnova za formiranje 157. Međunarodnog centra za obuku. Ovaj bataljon je od samog početka bio zamišljen kao specijalizovana jedinica za selekciju i obuku instruktora i vojnika, koji bi nakon toga bili raspoređivani u jedan od tri glavna bataljona Legije.

Važno je naglasiti da reorganizacija nije obuhvatila Međunarodnu legiju Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR), koja deluje odvojeno i nastavlja da funkcioniše prema postojećem planu. Promene su se odnosile isključivo na strukturu Kopnenih snaga Oružanih snaga Ukrajine.

Sam proces raspuštanja izazvao je ozbiljne tenzije unutar bivših jedinica Legije. Zamenik komandanta 2. bataljona, Andrij Spivka, javno je ocenio da je raspuštanje sprovedeno haotično i da je dovelo do uništavanja dotad borbeno spremnih jedinica. Prema njegovim rečima, postojeće posade i timovi su jednostavno rasformirani, dok su vojnici nasumično raspoređivani na upražnjena mesta unutar jurišnog puka.

Spivka je istakao da se komandant 2. bataljona otvoreno protivio raspuštanju i da se povodom toga obratio Državnom istražnom birou i Specijalizovanom tužilaštvu za borbu protiv korupcije, tražeći pravnu procenu situacije. Nedugo nakon tih poteza, on je smenjen sa dužnosti i premešten na službu u udaljeni region zemlje, što je dodatno podgrejalo sumnje u političku i komandnu pozadinu cele reorganizacije.

Istovremeno, ne dele svi oficiri isto mišljenje. Oficir sa pozivnim znakom „Čečen“, koji komanduje 1. pešadijskim bataljonom 475. odvojenog jurišnog puka, javno je izrazio zadovoljstvo sprovedenim promenama. Načelnik štaba ovog puka je Andrej Miščenko, poznat pod nadimkom „Ded“, dok dužnost borbenog lekara obavlja „Inari“, državljanin Belorusije.

Raspuštanje Međunarodne legije i njeno pretvaranje u izvor za popunjavanje jurišnih jedinica osvetljava sve veće probleme Ukrajine sa ljudstvom, unutrašnjim nezadovoljstvom i načinom upravljanja stranim borcima. Iako je Legija u početku predstavljana kao simbol međunarodne podrške Kijevu, njen kraj pokazuje da se ratna realnost sve više oslanja na prinudne reorganizacije i raspoređivanje u najteže borbene zadatke.

