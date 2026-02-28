Svet

UBIJEN ALI HAMNEI: Likvidiran vrhovni vođa Irana, tvrdi izraelski zvaničnik

Новости онлине

28. 02. 2026. u 20:49 >> 20:53

ALI Hamnei, vrhovni verski lider Irana je likvidiran u izraelskim i američkim udarima na Iran koji su izvršeni ranije danas.

УБИЈЕН АЛИ ХАМНЕИ: Ликвидиран врховни вођа Ирана, тврди израелски званичник

Foto: Profimedia/Ilustracija

To je za Rojters potvrdio jedan od izraelskih zvaničnika.

Navodno je njegovo telo pronađeno u ruševinama.

"Channel 12" javlja da je premijeru Izraela Benjaminu Netanjahuu prikazana fotografija tela iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneja, nakon što su ga iranske vlasti izvukle iz njegovog kompleksa u Teheranu.

Izrael je izveo masovni napad na njegov kompleks u prvom talasu udara na Iran jutros.

Izraelski ambasador u SAD Jehiel Lajter obavestio je američke zvaničnike da je Izrael uspeo da ubije Hamneija, rekao je izvor upoznat sa situacijom za list „Tajms of Izrael“, potvrđujući izveštaj novinskog sajta Aksios.

Uskoro opširnije

Svet

0 40

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

28. 02. 2026. u 10:41 >> 21:48

