UBIJEN ALI HAMNEI: Likvidiran vrhovni vođa Irana, tvrdi izraelski zvaničnik

ALI Hamnei, vrhovni verski lider Irana je likvidiran u izraelskim i američkim udarima na Iran koji su izvršeni ranije danas.

Foto: Profimedia/Ilustracija

To je za Rojters potvrdio jedan od izraelskih zvaničnika.

Navodno je njegovo telo pronađeno u ruševinama.

"Channel 12" javlja da je premijeru Izraela Benjaminu Netanjahuu prikazana fotografija tela iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneja, nakon što su ga iranske vlasti izvukle iz njegovog kompleksa u Teheranu.

Izrael je izveo masovni napad na njegov kompleks u prvom talasu udara na Iran jutros.

Izraelski ambasador u SAD Jehiel Lajter obavestio je američke zvaničnike da je Izrael uspeo da ubije Hamneija, rekao je izvor upoznat sa situacijom za list „Tajms of Izrael“, potvrđujući izveštaj novinskog sajta Aksios.

Uskoro opširnije