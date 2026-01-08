RUSKI AVION POSLAO SIGNAL ZA UZBUNU: Više od 200 ljudi u njemu, svi strahuju od najgoreg

PUTNIČKI avion tipa Boeing 767-224, koji je saobraćao na liniji Dubai–Moskva, poslao je signal za uzbunu i započeo kruženje iznad grada kako bi potrošio gorivo pre prinudnog sletanja. Let je obavljala ruska aviokompanija Utair.

Prema planu letenja, avion je trebalo da sleti na aerodrom Vnukovo u 21.15 časova. Razlozi zbog kojih je posada uputila signal za uzbunu za sada nisu zvanično saopšteni.

Raniji tehnički problem na istom avionu

Kako navode ruski mediji, isti avion je i ranije imao zabeležen tehnički problem. Prema informacijama portala SHOT, u avgustu 2024. godine, tokom leta iz Moskve za Dušanbe, na Boeingu 767 aktivirala se signalizacija kvara sistema protiv blokiranja točkova pri kočenju. Reč je o sistemu koji sprečava blokadu točkova tokom sletanja i kočenja na pisti. Tada su piloti, iz predostrožnosti, odlučili da se vrate na aerodrom Vnukovo.

Starost i istorijat letelice

Avion je proizveden u februaru 2001. godine, a u floti kompanije Utair nalazi se od 2011. Poslednjih nekoliko dana letelica je redovno obavljala komercijalne letove na relaciji Moskva–Dubai–Moskva.

Za sada nema informacija o povređenima, niti o eventualnoj šteti. Očekuje se da će nadležne službe nakon sletanja sprovesti tehnički pregled letelice i utvrditi uzrok proglašenja vanredne situacije. Incident je privremeno podigao stepen pripravnosti aerodromskih i spasilačkih službi u Moskvi.

